Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > ‘Kefensiz 401 Gün’

‘Kefensiz 401 Gün’

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Gürol Salman’ın yönettiği ‘Kefensiz 401 Gün’ oyunu izleyiciyle buluştu

Giriş Tarihi: 20.3.2018
‘Kefensiz 401 Gün’
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Gürol Salman'ın yönettiği 'Kefensiz 401 Gün' oyunu sahnelendi. Yazar, Anayasa Mahkemesi Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Osman Arslan'ın 'Kefensiz 401 Gün' adlı eserinden uyarlanan oyunun ilk gösterimi, MEB Şura Salonu'nda yapıldı. Mareşal Fevzi Çakmak'ın dilinden Çanakkale Zaferi'nin anlatıldığı oyunda, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un 'Çanakkale Şehitlerine' şiiri ile dönem türküleri de seslendirildi. İki perdelik oyun, ilk gösteriminin ardından yılsonuna kadar Türkiye turnesiyle izleyicilerle buluşacak. Oyunu, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında gelişmeler hakkında bilgi almak için gittiği Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'nda, darbeciler tarafından başından vurularak ağır yaralanan Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda seyirci izledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Kefensiz 401 Gün’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN