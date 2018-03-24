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Dünya rekorlu devam ediyor

ÇAĞATAY ATEŞSOY Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 24.3.2018
Dünya rekorlu fuar devam ediyor

Kültür ve Bakanı Numan Kurtulmuş, Valisi Ercan Topaca ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın katılımıyla ATO Congresium'da açılan Travel Expo 3. Uluslararası Turizm ı, yarın da ziyaret edilebilecek. Etkinlikte Ankara'ya en yakın deniz ve tatil bölgesi olan ile ilgili konuşan Düzce Turizm İl Müdürü Özcan Budak, "Düzce yıllardan beri Ankara'ya en yakın deniz ve tatil bölgesi olmuştur. Eskiden beri insanlar tatil yapmaya buraya gelir ve buradan ev alırlar. Bu fuarla birlikte yeni yıllarda da bu geleneğin sürmesi için uğraşacağız" dedi. Fuarda, 513 kiloluk baklava ile dünya rekoru kırılmıştı.

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Dünya rekorlu fuar devam ediyor
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