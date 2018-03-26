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Çankaya'nın çiçekleri büyüyor

Uğur Mumcu Parkı içinde faaliyet gösteren Çansera’da, yaz için üretilen çiçekler büyümeye başladı.

İHA Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018 10:58
Çankaya'nın çiçekleri büyüyor

Rengarenk çiçekler Nisan ayının sonundan itibaren parklardaki yerini alacak.

Yazlık çiçek üretim çalışmalarını sürdüren , yaklaşık bir ay sonra çiçekleri parklara dikmeye başlayacak. Kışlık ve yazlık çiçeklerini kendi seralarında ve kendi işçileriyle en ekonomik şekilde üreten Çankaya Belediyesi, bu yaz parkları süsleyecek çiçekler için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Şubat ayında başlayan çalışmalarla tohum atma ve fideleme aşamalarını geçen çiçekler hızla büyüyor. Maviden kırmızıya, sarıdan mora ve beyaza kadar çeşitli renkleriyle aslanağzı, begonya, petunya, vapur dumanı, vinka, alisyum, ateş, kadife, saraypatı, yıldız, zinya ve bodrum papatyası gibi yazlık çiçekler Çankaya parklarını rengarenk bir görsel güzellikle donatacak.

Yeni açtığı parklarla birlikte 'nın en yeşil ilçesi olma özelliğini pekiştiren Çankaya, yeni inşa ettiği iki yeni serayla birlikte yıllık çiçek üretimini yaklaşık yüzde 35 oranında artırdı.

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Çankaya'nın çiçekleri büyüyor
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