CHP'nin kalesinde paralar uçtu!

CHP'li Çankaya Belediyesi'nde otopark gelirlerinde skandal yaşandı. Çankaya Belediyesi'nin Ziya Gökalp'teki ana hizmet binasında işletilen otoparkla ilgili belediye iddiaya göre Halkbank'tan POS cihazı talep etti. Banka ise otoparkla ilgili belediyeden 3 aydır para girişi yapılmadığını ifade etti. Halkbank'ın verdiği yanıtın üzerine Çankaya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü konu ile ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma sonunda ilginç bilgilere ulaşıldı.



EV SATILIĞA ÇIKTI

Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan soruşturmada 3 aydır Halkbank'a aktarılmayan gelirin 314 bin TL olduğunu tespit edildi. Bunun üzerine olayın daha da büyümemesi için iddiaya göre Çankaya Belediyesi yetkilileri otoparklardan sorumlu olduğu öğrenilen O.Y.'den açığın kapatılmasını istedi. CHP üyesi de olan O.Y. parayı ödeyebilmek için evini satılığa çıkardı. CHP Genel Merkezi'ne de konu ile ilgili bilgi verilirken Çankaya Belediyesi'ne bağlı otoparkların sürekli zarar etmesi SABAH Ankara tarafından da gündeme getirilmişti. Çankaya Belediyesi Teftiş Kurulu'nun soruşturması devam ediyor.



SAYIŞTAY UYARDI

Sayıştay tarafından yapılan denetimlerde kar etmesi gereken otoparkların zarar ettiği belirlenmişti. Çankaya Belediyesi'nde inceleme yapan Sayıştay denetçileri; 2013, 2014 ve 2015 yılında 2 milyon TL'ye varan otopark zararlarıyla ilgili, "Belediye şirketinin, kamu hizmeti niteliği taşımayan ve belediyeye kaynak yaratmak amacındaki faaliyet alanlarında, sürekli zarar etmesine rağmen faaliyete devam etmesi kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmamasına sebebiyet verecektir" dedi.