Sosyal medyanın fazlası zarar

Kendinizden biraz bahseder misiniz?

Aslen yazılım mühendisiyim, İstanbul Aydın Üniversitesi'nden mezun oldum. "Menemen olma Fenomen Ol" adlı bir kitabım var. Devamlı viral projeler yapıyorum, birçok sosyal medya karakterim var Sabri Reyiz, Fırat'ın Bloğu ve birçok fenomen karakterin sahibiyim. Toplamda 8 milyonluk bir sosyal medya takipçi kitlem mevcut. İkinci kitabım "İnternetle ilişkisi var" henüz çıktı.

Kitabınızdan biraz bahseder misiniz?

Temelde internet ve oyun bağımlılığı. Son zamanlarda birçok genç arkadaşımız intihara ve ölüme sürüklendi, bunun üzerine bende bir boşluk gördüm ve bir yıllık çalışmalarımın sonucunda bu kitabı ortaya çıkardım. Kitabın çok etkili bir içeriği olduğunu düşünüyorum. Kitap ilk aşamada kişiyi bir teste tabi tutuyor 'İnternet bağımlısı mısınız?' diye. Ondan sonra sosyal medya bağımlılığı testleri geliyor, yalnız bunları Facebook, Instagram, Twitter, diye ayırdım.

Gençliğin nasıl bir bağımlılığı var?

Şu anda bizim için tehlike çanları çalıyor, gençlerimizde ciddi bir oyun bağımlılığı durumu var. Bu sadece oyun oynama anlamında değil, başkalarının oynadığı oyunları saatlerce izliyorlar. Bizim hayalimiz oyun üreten bir yer olmaktı. Gençler ve çocuklar özellikle Youtube'a çok ciddi ilgi gösteriyorlar. Bu bizim için çok tehlikeli bir durum çünkü gençlerimiz okumuyorlar. Oysa hem okumalılar hem kullanmalılar. İnternet bağımlılığı sadece oyun ve sosyal medya kullanımı da değil. İnternetten dizi izlemek, film izlemek, hayatımızı bir telefona bir tablete sığdırmak da bu bağımlılık içerisine giriyor.

Akıllı cihazların getirdiği olumsuzluklar nelerdir?

Her şeyin fazlası zarar, buradan yola çıkacak olursak kişi yemeğini bilgisayar başında yiyor, ödevini bilgisayar başında yapıyor çünkü kopamıyor. Kişi kendine sınırlar koymalı. Günlük 3 saat oyun oynayacağım, 3 saat kitap okuyacağım gibi. İnterneti mantıklı ve dozunda kullanmak gerekir.