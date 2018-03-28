Alman Kültür’de Kütüphane Haftası

Bu sene 54. kez gerçekleşen Kütüphane Haftası "Kültürel değişim ve kütüphaneler" başlığı altında Alman Kültür Merkezi'nde toplandı. Açılış konuşması yapan Alman Kültür merkezi Kütüphane ve Bilgi Merkezi Müdürü Dr. Ahmet Terkivatan "Var olan kültürlerdir ve kültürleri de koruyacak olan kültürel haklardır. Kütüphaneler 3. mekan olarak insanı kendi özgürlüğüne teslim etmelidir. Bizim kütüphanemiz kültürel değişimi esas alır ve bu konuda çalışmalar yapar." ifadelerine yer verdi. "Kültürel değişim ve kütüphaneler" başlığı altında sürecek etkinlikler 31 mart tarihine kadar misafirlerini bekliyor.

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