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ÇAĞATAY ATEŞSOY Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018
Alman Kültür’de Kütüphane Haftası

Bu sene 54. kez gerçekleşen "Kültürel değişim ve kütüphaneler" başlığı altında Merkezi'nde toplandı. Açılış konuşması yapan Alman Kütüphane ve Bilgi Merkezi Müdürü Dr. Ahmet Terkivatan "Var olan kültürlerdir ve kültürleri de koruyacak olan kültürel haklardır. Kütüphaneler 3. mekan olarak insanı kendi özgürlüğüne teslim etmelidir. Bizim kütüphanemiz kültürel değişimi esas alır ve bu konuda çalışmalar yapar." ifadelerine yer verdi. "Kültürel değişim ve kütüphaneler" başlığı altında sürecek etkinlikler 31 mart tarihine kadar misafirlerini bekliyor.

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