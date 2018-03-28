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Güçlü’nün ilk sergisi: Kaçınılmaz Ağırlık

ÇAĞATAY ATEŞSOY Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018
Güçlü’nün ilk sergisi: Kaçınılmaz Ağırlık

Heykeltraş Güler Güçlü'nun ilk kişisel sergisi 'da ziyaretçilerini bekliyor. 'da yaşayan ve çalışan sanatçı, heyecan uyandıran beton heykelleriyle Ankaralı sanatseverlerle buluştu. Formlarında tekrar eden benzerlik unsurunu yaşamın içinden sorgulayan Güçlü, maddenin ağırlığı altında güç ve değerlerin hiyerarşisine karşı koyan bilgiyi irdeliyor. Yeni formlara aktarılan bilgiyi, bilincin saflığına tutunan toz zerreciklerine benzeten sanatçı, taşlaşmış heykelleriyle güncel bir eleştiri sunuyor. Sanatçının sergisi 9 Nisan tarihine kadar Cermodern HubSanat'da görülebilir.

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Güçlü’nün ilk sergisi: Kaçınılmaz Ağırlık
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