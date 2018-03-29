Ahmet TEZCAN: Her durağa bir kitaplık

Bu hafta Kütüphaneler Haftası ya, ülkemizde -üniversiteler dâhil- toplam 30 bin 231 kütüphane olduğunu AA'nın haberinden öğrendim. Halk Kütüphaneleri'nden bu sene 25 milyon insan yararlanmış. Aynı kaynak Ürgüp'ün Şahinefendi köyünden Şükrü Dede'nin 1950'lerde "eşekli kütüphane" ile kazandığı okuma alışkanlığını ilerlemiş yaşına rağmen sürdürdüğünü yazıyor, hayran oldum.

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünde çok cevval bir adam oturuyor, adı Hamdi Turşucu..

"Daha fazla insanın istifadesi için kütüphanelerin her saat hizmette, "yaşayan" alanlar olması için çalışıyoruz" diyor. Harika olur, morglarda geceleyin ders çalışan öğrenciler görmüş, çok üzülmüştüm.

Benim de nice zamandır aklımda tuttuğum bir projem var; "HER DURAĞA BİR KİTAPLIK" fikri..

Tam zamanıdır dedim, Kütüphaneler Haftası'nda işte ortaya attım, bakalım kim ne diyecek?! Her durağa derken taksi duraklarını kasdediyorum.

Ankara'da kaç taksi durağı var bilmiyorum ama şöyle 10-15 kitaplık bembeyaz yeni proje taksi duraklarında, şirin raflarda, ortak kültürümüzün ürünü, Dede Korkut, Nasreddin Hoca cinsinden halk kitapları, hikâyeler veya şehri tanıtan kitaplar olsa fena mı olur?

Bir-iki tanesi taksinin içinde olur, şöyle koltuğun üstünde veya ceplerde.. Yolcu beklerken taksici, trafik tıkanınca, yol uzayınca yolcu belki birine göz atar.

Zamanla alışkanlık olur. "Şu kitabı alabilir miyim?" diyene de AL densin, kitabı alan da bir durağa aynı cinsten bir kitap bağışlasın?! Evlerde nice yararlı kitaplar var, duraklarda taksiciler hem okur hem korurlar. Kitaplı taksiler dolaşır şehirde, kütüphane gibi olur şehirler, KÜTÜPHANE ŞEHİRLERDE yaşarız diye düşünüyorum.. Çok mu FANTAZİ bir fikir, hayata geçirilemez mi? Taksiciler sahiplenmez mi? Bizim taksiciler bir bakıma kamunun nabzıdır, devlet büyükleri bile duraklara uğramadan edemezler. Bilhassa siyasilerin kendilerini belli etmeden şoför üzerinden memleket nabzı tuttuklarını biliriz.

Bizim taksiciler de kimin kim olduğunu anlamaz ya(!) hemen tabir caiz ise "bindirirler" istemediklerine.. Ya da şükür ifade eder sorana moral olurlar.

Velhasıl okuyanların da okuduklarını sokağa, insan ilişkilerine de yansıtmaları benim Kütüphaneler Haftası dileğim olsun. İyi okumalar…