Alman Kültür Merkezi’nde Kütüphane Haftası

Bu sene 54. kez gerçekleşen Kütüphaneler Haftası, "Kültürel Değişim ve Kütüphaneler" başlığı altında Alman Kültür Merkezi
'ndeki açılış programıyla başladı. Alman Kültür Merkezi Kütüphane ve Bilgi Merkezi Müdürü Dr. Ahmet Terkivatan "Kütüphaneler 3. mekan olarak insanı kendi özgürlüğüne teslim etmelidir. Bizim kütüphanemiz kültürel değişimi esas alır ve bu konuda çalışmalar yapar" ifadelerine yer verdi. "Kültürel Değişim ve Kütüphaneler" başlığı altında sürecek etkinlikler 31 Mart tarihine kadar misafirlerini bekliyor.