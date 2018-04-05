Ahmet TEZCAN: Ankara’nın kararları

"Geleceği öngörmek kolay değildir, çoğu zaman mümkün değildir. Ama olası gelecek senaryolarını kurgulamak mümkündür. Geleceğe etki eden trendleri tespit etmek, etkilerini incelemek mümkündür. Buna göre tedbir alınabilir." Bu cümleyi Gelecekhane adlı bir internet sitesinden aldım. Büyüklerimizin şu sözünü de ilave etmişler; "Geleceği öngörmenin en iyi yolu onu var etmektir." Ankara'nın bozkırın ortasında 5-6 milyonluk bir şehir olacağı öngörülmüş olabilir mi? Başkent yapanların bile 400 bin nüfuslu bir şehir planladıkları kayıtlarda geçiyor.

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Neyle meşgulseniz, hayatınız dâhil neyi kuruyor, kurguluyorsanız gelecek öngörünüzün sağlam olması gerekiyor. Geçmiş geride kaldı, gelecek bir ölçüde bizim kararlarımıza bağlı. Ankara'da bugünlerde ilginç şeyler oluyor. İnsanların, şehirlerin, ülkelerin geleceği bir kararla değişebiliyor. Sene 2018 ve Türkiye ilk nükleer santral için bir adım attı. Bu çok önemli bir adım. Bir eşik atlıyor Türkiye, ilerletmek için güçlü olmanız gerekiyor. Geleceğin dünyasında gücünüz enerjinizdir. Peki, bu daha önceden öngörülemiyor muydu? Tabi ki biliniyordu ve lakin kendi kararlarınızı kendinizin uygulama şansı oldukça düşüktü. Biz bir enerji coğrafyasında yaşıyoruz, Batı'nın enerji ihtiyacının büyük kısmı bizim coğrafyamızdan sağlanıyor. Ama atomun parçalandığı gün nükleer enerji dünyanın gündemine girmişti.

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Bugünlerde Türkiye'yi en çok düşündüren ve uğraştıran Suriye meselesidir. Orada güç bulunduran ABD aynı zamanda dünyanın nükleer şampiyonudur. Tam 100 santrali faal durumdadır Amerika'nın ve elektrik enerjisinin beşte birini nükleerden sağlamaktadır. Fransa 59 santralle ikinci sırada, Japonya 43 santralle üçüncü ve Rusya 35, İngiltere 23 nükleer santrale sahip. Çin ise 20 yeni nükleer santral inşa ediyor. Dünyanın önde gelen aktörleri aynı zamanda enerjinin de her türlü oyuncularıdır. Silah sanayi de bunun paralelindedir. Paris'in, Brüksel'in ortasında nükleer santraller işletilirken sözde çevreci ve insancıl kaygılarla Türkiye'deki santral girişimi yıllarca engellenmeye çalışılmıştır. Uzaya çıkmakla, yerli silah sanayini kurmakla ve enerjide nükleer duvarını aşmakla Türkiye çok isabetli kararlar almıştır. Ankara'nın bu kararları Türkiye'nin geleceğini kurmaktadır. Bunların ilkokuldan başlayarak çocuklarımıza da anlatılması gerekir.