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Ressamlardan 48. yıl büyük si

ÇAĞATAY ATEŞSOY Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018
Ressamlardan 48. yıl büyük sergisi
Birleşmiş Ressamlar Derneği'nin 48 yıllık tarihinde etrafında toplanan sanatçılarının açmış olduğu 48. Yıl Büyük si başladı. Ülke sanatına büyük katkılar sağlamış Mehmet Emin Özer, Sezai Kara, Güzin Arısoy gibi nice sanatçının eserlerinin bulunduğu sergi yoğun ilgi görüyor. Her yıl düzenlenen ve tüm üyelerinin katılımını sağlayan, kataloglu sergiler, dayanışma sergileri, tematik sergilerle çalışmalarını devam ettiren dernek toplumsal duyarlılıkları öne çıkartıyor. Sergi kapsamında sempozyumlar, canlı performanslar ve panellerde düzenlenecek.
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Ressamlardan 48. yıl büyük sergisi
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