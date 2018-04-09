Otizmli çocuklar sergisi

Sanatçı Kadınlar Derneği ve İlgi Otizm Derneği, otizmli çocukların eğitim ve rehabilitasyonuna katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen sergi, Otizm Farkındalık Günü
olan 2 Nisan'da Galeri Çankaya'da açıldı. Sanatseverlerin yoğun ilgisini çeken sergiye Ankara
'nın seçkin kadın ressamlarından bir grup katıldı. Sergide ayrıca Kum Sanat Atölyesi Çocuk Grubu tarafından otizmli kardeşleri yararına hazırlanan çantalar ve Çidem Ayözger Ergüvenç'in İlgi Otizm Derneği yararına yayınlanmış olan kitaplarının bazıları da satışa sunuldu. Sergi bugün de ziyarete açık.