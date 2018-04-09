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Otizmli çocuklar sergisi

ÇAĞATAY ATEŞSOY Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018
Otizmli çocuklar sergisi
Sanatçı Kadınlar Derneği ve İlgi Otizm Derneği, otizmli çocukların eğitim ve rehabilitasyonuna katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen sergi, olan 2 Nisan'da Galeri Çankaya'da açıldı. Sanatseverlerin yoğun ilgisini çeken sergiye 'nın seçkin kadın ressamlarından bir grup katıldı. Sergide ayrıca Kum Sanat Atölyesi Çocuk Grubu tarafından otizmli kardeşleri yararına hazırlanan çantalar ve Çidem Ayözger Ergüvenç'in İlgi Otizm Derneği yararına yayınlanmış olan kitaplarının bazıları da satışa sunuldu. Sergi bugün de ziyarete açık.
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Otizmli çocuklar sergisi
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