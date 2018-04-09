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Sokak hayvanlarına Kod uygulaması

Giriş Tarihi: 9.4.2018
Sokak hayvanlarına QR Kod uygulaması
için anlamlı bir projeye daha imza attı. Hayvan sahiplendirme konusunda bugüne kadar birçok projeyi hayata geçiren Mamak Belediyesi'nin yeni uygulaması ise " Kod" oldu. İleri teknoloji kullanılarak oluşturulan "Beni Sahiplen" projesi kapsamında Mamak Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan 150 sokak hayvanı, QR Kod ve web teknolojisi ile kolayca sahiplenilebiliyor. Pilot uygulama Türkiye'de bulunan belediyeler arasında bir ilk olma özelliği de taşıyor. Sokak hayvanlarının 3 boyutlu görselleri üzerine yerleştirilen QR Kod ile tarama yaparak hayvanlar hakkında bütün bilgilere ulaşabilmek mümkün. Vatandaşlar, QR Kod uygulamasının yönlendireceği web sayfasında, birçok ayrıntıya ulaşılabiliyor. Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Sokak hayvanları için daha yaşanabilir bir dünya sunmaya çalışıyoruz" dedi.
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Sokak hayvanlarına QR Kod uygulaması
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