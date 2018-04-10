Yeni kitabınızdan biraz bahseder misiniz?

İyilik Yolunda Uzaklar Yakın Etiyopya ismiyle çıkacak. Daha önceki kitap daha yetişkinlere yönelik olduğu için genç kitlelere özellikle ortaokul ve lise çağına biraz ağır geldiğini düşündük. Şimdi ise gençleri temel alarak yaşadıklarımızı anlattık ve aktaracağız. Karikatürist bir arkadaşla anlaştık bu konuda. Kitabın çizimlerini o yapacak. Kitap ise macera tarzında olacak ve oralarda yaşadıklarımızı, gördüklerimizi, dünyanın bizi nasıl gördüğünü anlatacak.

İlk kitabınızdan ödül almıştınız, gene böyle bir hedef var mı?

Ödül almak çok onur verici bir şeydi ama böyle bir hedefimiz, amacımız yoktu. Gene böyle bir amaç gütmeden yaptık. O zaman okullara konferansa gittiğimde 'Hocam biz nasıl yaparız' diye soruyorlardı. Sonradan bunları bir kitaba dökmemi tavsiye ettiler. Ben 1,5 sene kadar uğraşıp bunları kağıda döktüm ve tavsiyede bulunan arkadaş da bunları toparladı.

İlk nereye gittiniz?

İlk Sudan'ın Kassala eyaletine gitmiştim. İlk başta gitmek istememiştim, televizyonlarda görüyorduk adamı kesiyorlar biçiyorlar bunlar bir çekince oluşturmuştu. Orada bir okul vardı, inşaatçı gözüyle bakmamı istediler. Afrika'nın en kalabalık ikinci ülkesi Etiyopya bizi hep heyecanlandırmıştır. Heyecanlandırmaması mümkün değil. Bilal bin Rebah yani nam-ı değer Bilal-i Habeşi'nin memleketi. Ezanı ilk okuyan müezzin, Peygamber Efendimiz ile Bedir, Uhud, Hendek dahil tüm savaşlara katılan mücahidin memleketinde heyecan duymamak mümkün değil.

Etiyopya'da neler yaşadınız?

Etiyopya'da ilerlerken bir göletle karşılaştık. Gölete yaklaştıkça burnumuzun direği kırıldı. Göletin çevresi hayvan pisliği ve sineklerle doluydu. Fakat tüm köy bütün ihtiyacını buradan karşılıyordu. Yerliler suyu topraktan yapılma künklerin içine dolduruyorlar ve suyun pis kısmı dibe çöktükten sonra üstte kalan kısmını içiyorlardı. Utancımızdan yanımızda olan suların rengini göstermek istemedik. Yerlilere pirinç, un, ayçiçeği yağı verdik. 'Bu yağ bizim için çok lüks, bunun yerine bize un ve pirinç verin' dediler.

VALİNİN MASASINDA TÜRK BAYRAĞI



Unutamadığınız bir anınız var mı?

Kenya'da bir üniversite basmışlardı 147 civarı öğrenci hayatını kaybetmişti. Bize gelme demelerine rağmen gittim oraya. Askerlerle valinin olduğu yere gittik. Bir baktım valinin masasında bir Türk bayrağı bir Kenya bayrağı duruyor. Adam ayağa kalktı 'Tayyip babanın evlatları gelmiş' dedi ve bize sarıldı. Bizi evine davet etti. Evin e avlusinda Cumhurbaşkanımızın fotoğrafıyla Türk bayrağı vardı.