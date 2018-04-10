Provokasyon saldırısı

Ankara Ticaret Odası Başkanvekili Mustafa Deryal'a yaklaşık 30 kişilik bir grup saldırıda bulundu. ATO'daki odasına gittiği sırada gerçekleşen saldırıda Mustafa Deryal'in yanına yaklaşan grup tekme tokat saldırıya geçti. Yüzüne aldığı darbelerle yaralanan Deryal olay yerine çağırılan 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Söğütözü'ndeki TOBB ETÜ Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kavgaya karışan grubu dağıtmak için ATO' da biber gazıyla müdahale etti. Hastanedeki tedavileri devam eden Mustafa Deryal'i ilk ziyaret eden TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu oldu.

DARP EDİLDİ

ATO Başkanı Gürsel Baran ise saldırının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Baran, "ATO Başkan Yardımcımız Mustafa Deryal, ATO Meclis Başkanı Nuri Gürgür'ü ziyaretten ayrılırken, fuaye alanında 35-40 kişilik bir grup tarafından darp edildi. Olay sevk edilen emniyet güçleri grubu biber gazı kullanarak dağıttı. Yüzüne aldığı darbeler sonucu yaralanan Başkan Yardımcımız, sağlık ekiplerimizin ilk müdahalesinin ardından TOBB ETÜ Hastanesi aciline kaldırıldı. Başkan Yardımcımız Mustafa Deryal'e yapılan bu saldırı, bir kişiye yapılan saldırı değil, Ankara Ticaret Odası'nın tüzel kişiliğine yapılan saldırıdır. ATO'nun 14 Nisan Cumartesi günü yapılacak meslek komitesi ve meclis üyesi seçimlerini provoke etmek amacıyla yapılmıştır" dedi.

'POLİSE DE SALDIRILDI, BU ÇOK ÜZÜCÜ'

Grubun polise de saldırıda bulunduğunu belirten Baran, "Saldırı sırasında görevli polis memurlarına da saldırılmıştır. Bu da ayrıca çok üzücüdür. Görev başına bir devlet memuruna saldırı hiçbir şekilde kabul edilemez. Cumartesi günü yapılacak meslek komitesi ve meclis üyesi seçimleri bugüne kadar yapılan en şeffaf seçimlerdir. Bu seçimlerde komitelerinde en yetkin insanların seçileceği muhakkaktır. Buna gölge düşürülmesini doğru bulmuyoruz. Hayatında karıncayı incitmemiş, 62 yaşında bir arkadaşımıza yapılan saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırıyı, bir şahsa değil, ATO'nun Anayasa'nın 135. Maddesi ile güvence altına alınan tüzel kişiliğine yapılan saldırı olarak kabul ediyoruz. Buraların er meydanı sandıktır. En doğru karar sandıktan çıkar. Olayla ilgili adli süreç başlamıştır. Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu menfur saldırıyla ilgili soruşturmayı sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.

MHP İDDİASI

?Saldırıyı gerçekleştiren grubun MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ ile birlikte geldiği iddiası üzerine ATO Başkanı Gürsel Baran, "Bununla ilgili iddialar var. Böyle olmamasını umuyoruz" şeklinde konuştu. Öte yandan ATO Başkanı Gürsel Baran açıklama yaptığı esnada yanında bir önceki başkan Salih Bezci de yer aldı.