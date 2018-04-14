Ankara'da Çanakkale ruhuyla abilerine seslendiler

Afrin'de insanlık düşmanlarına ve proje terör örgütlerine karşı canları pahasına mücadele eden Mehmetçiğe en anlamlı desteklerden biri de Ankara'da mazisi bir asırdan eski olan Çankaya Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden geldi. Abileri 100 yıl önce Çanakkale'de vatan için toprağa düşen öğrencilerin Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüten abilerine gönderdikleri mektuplar asırlar geçse de Türk milletinin Mehmetçik ve vatan sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi.

ABİLERİNİN İZİNDEN GİDİYORLAR

Çankaya Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri teröristleri için Kuran okuyup dua etti, annelerinin ördüğü atkıları, bereleri ve yazdıkları mektupları da Afrin'den söküp atan Mehmetçiğe yolladı. Okul müdürü Fatih Aşkın "Çanakkale'de 28 şehit vermiş bir okul olarak çocuklarımıza öncelikle milli ve manevi değerleri aşılamak için gayret ediyoruz" dedi. Çanakkale Savaşları'nda 28 şehidi olan okulun günümüzdeki öğrencileri abilerine şöyle seslendi:

TÜRKİYE YIKILIRSA KUDÜS YIKILIR

Mehmedim bu ülke yıkılmaz, yıkılamaz. Bu ülke yıkılırsa tüm İslam alemi yıkılır. Kudüs yıkılır. Mekke, Medine yıkılır. Allah bu ezanları dindirmesin, bayrağımızı indirmesin. Devletimize, milletimize güç kuvvet versin. Sizin orada ayağınıza taş değdirmesin. Sağ salim buraya dönün inşallah. (Semih Soy)

SİZ DE HAKKINIZI HELAL EDER MİSİNİZ?

Siz oralarda canınızı dişinize takarak bizim için sevdiklerinizden vazgeçerek bu ülkenin daha iyi olması ümidiyle savaşıyor canınızdan vazgeçiyorsunuz. Sizin gibi asil, soylu, güzel aileler tarafından yetiştirilmiş askerlere yiğitlere sahibiz. Yaptığınız soylu fedakarlıklar için, beni ve Türkiye'yi her daim koruduğunuz için teşekkür ederim. Hiçbirinizin hakkını ödeyemeyiz. Biz size hakkımızı helal ediyoruz, siz bize hakkınızı helal ediyor musunuz? (hiçbir iyilikte bulunmadığımız halde) Bu vatan size borçludur kahraman Mehmetçiklerim. (Ayça Kübra Güler)

BİR ÖLÜR BİN DİRİLİRİZ

BUGÜN NELER OLDU

Sizler bu ülkenin kahramanlarısınız. Bütün dünyaya Türk isterse neler başarır gösteriyorsunuz. Sizleri seviyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Gözünüz arkada kalmasın, aileleriniz bize emanet. Bu ülkede bu vatan sevgisi varken hiçbir güç hiçbir kuvvet bu ülkeyi yıkamaz. Bir ölür bin diriliriz. (Kerem Arda Sağır)