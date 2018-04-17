Yerli yazarlara tiyatrodan teşvik

DEVLET Tiyatroları
, (DT) 2014- 2015 sezonundan itibaren ilk defa oyunu oynanmış yerli yazarlara, sahnelenmiş ilk özgün eserleri için ödeme gerçekleştirildi. DT Genel Müdürü Mustafa Kurt
, Refik Ahmet Sevengil Tiyatro Kütüphanesi'nde gerçekleşen ödül töreninde yaptığı konuşmada, yerli yazar ve yerli oyunun öneminden bahsetti. 2013-2014 sezonunda yüzde 68 olan yerli yazar oranının, bu sezon yüzde 48 civarında olduğunu belirten Kurt, bu oranın, her yıl en az yüzde 70 olması gerektiğini belirtti. Mustafa Kurt, "Dünyanın kabul ettiği klasikleri oynayalım ama en önemli şey yerli yazarlarımızın gelişmesi. Türk tiyatrosu öz evlatlarımızla gelişmeli. Repertuarımızda dünyanın her türlü yazarının eserleri var ama bizim yazarlarımızın eserleri dünya tiyatrosunda oynamıyor. Türk tiyatrosunun yazarları da Türkiye'yi dünyada temsil edebilsin istiyoruz. Yılda 150 oyumuz var. Yurt dışında turneye götüreceğimiz zaman, içinde bizim öz kültürümüzü anlatan, özgün bir Türk eseri göndermekte zorlanıyoruz" diye konuştu. "ÖZGÜN ESER BULAMIYORUZ"
Yurtdışına eser götürmekle ilgili konuşan Kurt şöyle devam etti: "70 yıllık Devlet Tiyatrosu kendi öz yazarını, özgün bir eserini yurt dışına götüremiyor ya da repertuarının içinde böyle özgün bir eser yok. O yüzden hepimize çok büyük görevler düşüyor. Bunu da Türk yazarı, sanatçısı, rejisörü layıkıyla yerine getirmeli. Eğer yurt dışına götürecek Türk eseri bulamıyorsak bir kusur var. Yerli yazarlarımız için çok güzel projelerimiz var. 2018-2019 sezonunda 12 yerleşik bölgemizde 12 kadın yazarımızın eserini 12 kadın yönetmen sahneleyecek. Bu da çok önemli projelerimizden biri. Hep birlikte kaliteyi artırmamız lazım. Şu sıralar DT'nin en büyük kaybı, nitelik sorunu. O yüzden herkesin elini taşın altına koyması lazım. Şu anki ödül töreni DT'de tarihi bir durum. Ümit ediyorum gelecekte de burada yeni yazarlarımız oturacak ve her şey çok daha güzel olacak." Kurt, tiyatronun gelişmesi ve yeni yazarların yetiştirmesi için üniversitelerde yeni bir proje başlattıklarını ifade etti.