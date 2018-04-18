Kafatası parçalanan gence üç boyutlu tedavi yöntemi

Trafik kazası sonucu kafatasının iki tarafı parçalanan genç, Türkiye'de ilk defa üç boyutlu yazıcıyla "titanyum"dan üretilen kafatası parçası ile tedavi edildi. Üniversite hayallerine kavuşmak için motosikletle Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde pizza dağıtımı yapan Muhammed Ali Köse'nin hayatı, geçirdiği kaza sonrasında adeta kâbusa döndü. Kafatasındaki açıklık nedeniyle aylarca yoğun bakımda kalan Köse, bu süreç içerisinde üç büyük beyin ameliyatı geçirdi.

2,5 AY SONRA UYANDIRDILAR

Köse'nin kafatasındaki açıklığı kapatmak için Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Doç. Dr. Özhan Tehli ve Medikal Üretim ve Tasarım Merkezi (METÜM) mühendislerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışma, hem hastanın hayatını kurtardı hem de tıp literatürüne girdi. Yaşadıklarını anlatan Muhammed Ali Köse, üniversite hayalleri için para biriktirmek amacıyla Gölbaşı'nda bir pizzacıda kuryelik yaptığını belirterek, "Olay günü son paketi vermek için adrese giderken ters yönden gelen bir araç ile kafa kafaya çarpıştık. Kazadan 2,5 ay geçtikten sonra hastanenin yoğun bakımında gözümü açtım" şeklinde konuştu.

"MÜHENDİS OLMAK İSTİYORUM"

Köse, şunları söyledi: "İnşaat mühendisi olmayı çok istiyorum. İlk ameliyatta kafatasımda parçalanan sağ ve sol kemikler alınmıştı. Son ameliyatımda ise titanyumdan kemik yaptılar. Titanyum da olsa kafatasım düzeltildi. Ameliyat öncesinde yaşadığım bazı sıkıntılar da ortadan kalktı. Hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Üniversite hayallerime şu an kaldığım yerden devam ediyorum." Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Özhan Tehli ise, Muhammed'in motosiklet kaskı takmasına rağmen şiddetli bir kaza geçirdiğini anlatarak, "Bize geldiğinde çok şanssız bir durumdaydı. Ameliyat öncesinde METÜM'den kafatasındaki açık alanlar için parça üretmelerini istedik. Üç boyutlu yazıcılarla üretilen titanyum parçalarını başarılı bir operasyonla hastaya naklettik" dedi.