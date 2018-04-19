Sanatın tüm renkleri Ankara’da

Bilkent Sanat Festivali 28 Nisan- 6 Mayıs'ta yerli ve yabancı onlarca sanatçının katılımıyla sanatı Başkent'e taşıyacak. Bilkent Center'ın ev sahipliği yapacağı festival kapsamında, resimden müziğe dans gösterilerinden ünlü isimlerin söyleşisine kadar birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak. Ankara
28 Nisan- 6 Mayıs'ta düzenlenecek Bilkent Sanat Festivali ile renklenecek. Bilkent Center'da düzenlenecek festivalde 40'ı aşkın Türk sanatçının yanı sıra aralarında Rusya, Gürcistan, Azerbaycan, Ukrayna, Umman ve Kuveyt gibi ülkelerin önde gelen sanatçıları yer alacak. Tam bir sanat şöleni halinde gerçekleşecek festival hakkında bilgi veren Küratör ve Festival Başkanı Rahmi Çöğendez, "Bilkent Sanat Festivali'nde bambaşka bir dünya yaratmak istiyoruz. Ankara'nın dolayısıyla Türkiye'nin böyle sanat etkinliklerine ihtiyacı var" dedi.