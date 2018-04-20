Konya’da gün batımı

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Konya
Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali", dünyadan ve Türkiye'den önemli tiyatro gruplarını 11'inci kez Konya'da sanatseverlerle buluşturuyor. Festivalin açılışı, Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen 'Gün Batımı' adlı tiyatro oyunuyla, bugün saat 20.00'de Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesinde gerçekleşecek. Bu yılın başında prömiyer yapan 'Gün Batımı' oyunu; Mevlana'nın hikayelerinden gelen sufi bakış ile Hamlet, Macbeth ve Othello, gün batımına ulaşmak isteyen insanlığın ortak serüvenini anlatıyor.