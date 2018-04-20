Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Konya’da gün batımı

’da gün batımı

ÇAĞATAY ATEŞSOY Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018
Konya’da gün batımı
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen " Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali", dünyadan ve Türkiye'den önemli tiyatro gruplarını 11'inci kez Konya'da sanatseverlerle buluşturuyor. Festivalin açılışı, Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen 'Gün Batımı' adlı tiyatro oyunuyla, bugün saat 20.00'de Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesinde gerçekleşecek. Bu yılın başında prömiyer yapan 'Gün Batımı' oyunu; Mevlana'nın hikayelerinden gelen sufi bakış ile Hamlet, Macbeth ve Othello, gün batımına ulaşmak isteyen insanlığın ortak serüvenini anlatıyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Konya’da gün batımı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN