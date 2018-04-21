Çocuklardan büyük sergi

Karikatür Vakfı'nın atölyesinde yer alan 9-16 yaş grubu çocukların sergisi dün Çağdaş Sanatlar Merkezi Abidin Dino Sergi Salonu'nda açıldı. "Hayatı Karikatürlerle Anlatıyoruz" temasıyla yola çıkan çocuklar kendi gözlerinden dünyayı ve hayatı anlattıkları karikatürlerle büyük beğeni topladı. Karikatür Vakfı atölye eğitmeni Emre Yılmaz; "Karikatür Vakfı 1994'de kurulan bir kuruluş, yıllarca workshoplar düzenledi, 5 kıtada sergiler açtı ve şimdi çocuklarla çalışmaya devam ediyoruz. Burada olan 9-16 yaş aralığındaki çocukların yaptığı eserler var. Eserler tamamen çocukların hayattan gördükleri üzerine, burada Trump'ı da görebilirsiniz, anime çizimi de görebilirsiniz. Bütün hayatta var olan tüm konuları bu sergide bulabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

KARİKATÜR KURSU HARİKA BİR YER

Karikatür Vakfı'nın düzenlediği sergi 25 Nisan tarihine kadar tüm ziyaretçileri bekliyor. Kursiyerler de şunları söyledi: Başat Sarp Güneş: Ben bu sene katıldım kursa, hoca benim biraz huysuz olacağımı düşünmüştü dershane ortamında korkutmuştum onları. 'Bana öteki yer biraz daha deli hapishanesi gibi senin burada olman lazım demişti.' Karikatür kursu çok harika bir yer. Yaren Asya Ulutaş: Kendim çiziyordum sonra kursa başlama kararı aldım, kendimi orada daha da geliştirdim. Daha önceden hevesim zaten vardı. İleride meslek olarak yapmayı düşünüyorum. Mehmet Pamir Yayman: Aslında bizim konularımızı daha çok Emre Hoca söylüyor biz ona göre fikir üretiyoruz. Daha ağırlıklı 2018 konuları var. 11 yaşından beri karikatür kursuna geliyorum. Gelecekte kesinlikle çizimle ilgili bir meslek yapacağım ama henüz ne olduğuna karar veremedim. Yusuf Esat Kürekçi: Ailemin yeteneğimi keşfetmesiyle başladım. 3-4 senedir büyük bir zevkle çizim yapıyorum. Çizimle ilgili bir iş yapmayı düşünüyorum.