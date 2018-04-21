Sinemanın onur ödülleri

29. Ankara Film Festivali Ankaralı sanatseverlerin ve ünlülerin katılımıyla galasını gerçekleştirdi. Meb Şura salonunda gerçekleşen galaya ilgi yoğundu. Açılış töreninde onur ödülleri sahiplerini buldu. Ünsal Ünlü ve Özge Uzun'un sunuculuğunu yaptığı törende, Aziz Nesin Emek Ödülü'nü oyuncu Alper Saldıran sanatçı Menderes Samancılar'a, Sanat Çınarı Ödülü'nü oyuncu Bennu Yıldırımlar sanatçı Rüştü Asyalı'ya, Kitle İletişim Ödülü'nü gazeteci Elif Dağdeviren Türkiye'de akademik alanda bilimsel ve hakemli ilk sinema dergisi olan 'Sinecine Sinema Araştırmaları Dergisi'ne takdim etti.

'UMUTSUZ OLMADIM'

Usta sanatçı Rüştü Asyalı, "Mutlu oldum, mutsuz oldum ama umutsuz olmadım. Bugün de umudumu koruyarak genç arkadaşlarımı Atatürk'ün milli ülküsünü gerçekleştirmeye, güzel sanatlarımızı yükseltmeye çağırıyorum. Yolları açık olsun" dedi. Menderes Samancılar, "Aziz Nesin'e layık olmaya çalışacağız. Böyle gururlu bir ödülü almak son derece mutlu etti beni. Tabii insanın hayatı zorlaşıyor böyle önemli ödüllerden sonra. Attığımız adıma daha dikkat edeceğiz. Zaten elimizden geldiği kadar duyarlı olmaya çalışıyoruz ama ülkemizin ihtiyacı olan, bizim söylememiz gereken şeyleri halkımız adına da söylemeye devam edeceğiz" diye konuştu. Samancılar'a ödül vermen Alper Saldıran ise bu ödülü vermenin kendisi için gurur verici olduğunu belirtti. Saldıran, "Festivalle insanların hep bir arada olduğu, hep birlikte film izleyeceği bir zaman geçireceğiz. Bu çok güzelr" dedi.

YAŞASIN SANAT

Bennu Yıldırımlar ise ilk ödülünü 24 yıl önce Ankara Film Festivali'nde aldığını aktararak, "Çok gurur duyuyorum. Burada bulunmaktan dolayı da büyük keyif duyuyorum. Yaşasın sanat, sonsuza kadar" diye konuştu. Festivalin ardından Emin Fındıkoğlu Quartet dinleyenleri büyüleyen bir performans sergiledi.