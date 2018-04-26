QR Kod ile sahiplendiler

MAMAK Belediyesi
'nin sokak hayvanları için başlattığı QR
Kod uygulaması ile hayvan sahiplenenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. İleri teknoloji kullanılarak oluşturulan "Beni Sahiplen" projesi kapsamında, bugüne kadar birçok vatandaş hayvan sahibi olurken aşıları ücretsiz olarak ömür boyu Mamak Belediyesi tarafından yapılıyor. Mamak'ta bulunan Metro Market'te başlayan pilot uygulama Türkiye'de bulunan belediyeler arasında bir ilk olma özelliği de taşıyor. BİZİM DOSTLARIMIZ
İlçedeki sokak hayvanları için çeşitli projeler hayata geçirdiklerini belirten Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Hayvanlar insanların dostlarıdır. Bu nedenle belediye olarak bizlerde ilçemizde sokak hayvanları için birçok çalışma gerçekleştiriyoruz. Bir cana dokunmaya, onlar için daha yaşanabilir bir dünya sunmaya çalışıyoruz" dedi.