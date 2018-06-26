Kardeşlerin hedefi Tokyo

BUGÜN NELER OLDU

mezun olanve, engelli ailelerininçocuklarını sporayönlendirmesi konusundaçağrı yaptı. Paralimpikraket, "Engelliailelerine seslenmek isterim.Çocuklarını spora yönlendirsinler.Biz engelimizisporla aştık. Düşününki olimpiyatlarda ülkemizitemsil edeceğiz. İstediktensonra herkes başarabilir"diye konuştu.doğanmilli raket, yaşadıkları köydeeğitim imkânlarının kısıtlıolması nedeniyleyaşındaykenailesinintaşınma kararı aldığını belirterek,okula başladığımsıralarda hastalığımçok ilerledi ve tekerlekli sandalyeyebağımlı hale geldim. Oturduğumuzevle okul arasında çok mesafe vardı. Babambir engelli okulu olduğunu duymuştu.Eğitimimiz içinyerleştik" diyekonuştu.Masa tenisi sporuna ilk başlarda hobi olarak başladığını ancak şimdi profesyonel olarak devam ettiğini söyleyen, "Okulumuzda bir tane kırık masa vardı. Teneffüs aralarında masa tenisi oynuyordum. Bir hafta sonu masa tenisi milli takımındanhocamızın okulumuza sporcu yetiştirmek için geleceğini duydum. Seçmelere katıldım. Hocamız beni beğendi ve antrenmanlara başladık. Tamamen hobi olarak başladığım sporayılın sonunda profesyonel olarak devam ediyorum" görüşünü belirtti.Sporayaşında başladığını söyleyen, "Spora başlamak için çok geç bir yaş.yıl sonra milli takıma seçildim. Çünkü masa tenisinin yaş ortalaması çok yüksekti.hocam geldiğinde yaş ortalamasıHocam, "sene madalya almasak da olur. Takımı ne olursa olsun gençleştirmemiz lazım" dedi. Bir anda yaş ortalamasınıdüşürdü. Şuandaen genç takımı biziz. Gittiğimiz her turnuvadanmadalyayla dönüyoruz. Bedensel engelliler masa tenisi ülkemizde çok geç başladı" dedi.desteği olmazsa olmaz" diyen Abdullah, "Sporcu olarak başarılar kazanıyoruz ama arkada koca bir ekip oluyor. Spora başladığımda anne baba desteği çok önemliydi. Hep arkamda durdular. İlham kaynağı oldular. Okul çağlarında 1'nci sınıfı köyümüzde okuduğum için dağlık araziler üzerineydi. Annem beni her gün sırtında götürüyordu. Durumumuz iyi değildi. Şuanda Allah'a şükürler olsun spor sayesinde tüm imkânlarım iyileşti. Çocukken anneme seni ilerde bir gün çok güzel yaşatacağım diye söz vermiştim. O sözümü tuttum. Spor sayesinde kazandıklarımı aileme sunuyorum" diye konuştu.