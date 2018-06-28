Ahmet TEZCAN: Ankara’nın seçime katkısı

Türkiye'de seçimler biter siyaset bitmez, siyasi partiler bizim memleketimizde 365 gün ağızlara sakızdır. İktidar bir türlü Muhalefet bir başka türlü konuşulur. Çarşıda pazarda her gün kendi işimizden çok devlet-hükümet meseleleri konuşuruz. Mahalli seçimler de yaklaşıyor, 2019'un Mart ayında da belediye başkanları için sandığa gideceğiz. Bu demektir ki siyaset zemini bir süre daha sıcak kalacak. Bu 9 aylık sürede yeni meclis ve yeni hükümetle hem yerel seçimlere hazırlanılacak hem başkanlık sisteminin nasıl işleyeceğine ilişkin kurum ve kurallar ortaya çıkacak. Velhasıl zor bir dönem olacak.

Mecliste şimdi 81 milyonun 600 temsilcisi var. Basit hesapla 135 bin vatandaşa bir vekil düşüyor. Ama onlar yurdun bütününü omuzlayacaklar. Yani Ankara vekili sadece Ankara'ya değil, bütün bir memlekete duyarlı olacak. Vatandaş olarak biz ASIL, onlar VEKİL şimdi.. Toplum içinde itibarları yüksek olacak, olması da gerekir. Çünkü onlar, 81 milyonun içinden SEÇİLMİŞ insanlardır, biz seçtiğimiz için bizim adımıza itibar görüyorlar. Yanlış tutum ve davranışları da yine bizim adımıza olacak ya bizi yüceltip yükseltecekler ya da tam aksine bizi utandıracaklar.

Biz şimdi Ankara özeline bakalım. Bu dönem Meclis'te Ankara'nın vekil sayısı 32 den 36'ya çıktı. Nüfusu yaklaşık 5,5 milyona ulaşan Ankara'da -76'sı kadın- 151 kişiye bir vekil düşüyor. Tersinden söylersek her milletvekili 151 Ankaralının işiyle, derdiyle, sıkıntısıyla meşgul olacak. Partilerin TBMM'deki varlığıyla düşünürsek bu rakamlar tamamen değişir. Başkanlık sistemine geçerken Reisicumhur için başkentin desteği yüzde 51,5 oldu. 4 milyona yakın Ankaralı seçmen yüzde 90 oranında katılım sağlayarak Erdoğan'a 1 milyon 767 bin 16 oyla destek verdi. Cumhurbaşkanlığı seçimine göre artış 300 bin dolayında oldu. Erdoğan 24 ilçede birinci sırada yer aldı ve en yüksek oyu Çamlıdere başta olmak üzere Akyurt, Pursaklar ve Çubuk'tan aldı.. Cumhur İttifakı her 2 Ankaralı'dan 1'inin oyunu alıp birinci oldu ve ittifak olarak Ankara Meclis'e 20 milletvekili gönderdi.

Siyaset zor ve mes'uliyetlidir, vekilliğin ise dahası var. Milletvekilliği memuriyet değildir, toplam bir görevdir, özelliklidir ve farklıdır. Bakış açısı çok yüksek olmalıdır. Ayrıca taşıması da düşmesi de zordur. Hani bazen elinizi nereye koyacağınızı bulamaz bilemezsiniz ya öyle bir şey; toplumda nereye gideceksin, kiminle, ne kadar beraber olacaksın, kimlerle resim çektirecek, kimin sofrasına oturacaksın meseledir.