GIDA
, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba
ise "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düşüncesiyle yollarına devam ettiklerinin altını çizerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın liderliğinde devletin çok daha büyük işler yapacağını vurguladı. Tarım işçilerine büyük saygı duyduğunu ifade eden Fakıbaba, "Çiftçi olmazsa biz aç kalırız, bunun farkındayız. İnşallah bundan sonra sizlerin çok daha insanca yaşayabileceği ortamlarda çalıştırmak, refah seviyesini yükseltmek bizim en önemli görevlerimizden birisidir" diye konuştu. 58 ilde mevsimlik tarım işçisi bulunduğunu ve bu illerde de aynı projenin hayata geçirilmesi gerektiğini söyleyen Fakıbaba, "İnşallah biz Şanlıurfa
lıların da bütün problemlerini bir bir halledeceğiz. Cumhurbaşkanımızın en büyük dileği GAP'ın bitirilmesi, bundan sonra Şanlıurfa'da enerji ve GAP problemini çözeceğiz. Çok kısa zamanda Şanlıurfalı tarım işçisini burada göremeyeceksiniz. Artık Sarıoba tarım işçisi kardeşlerimi başka illerden alacak"dedi. Konuşmaların ardından Bakan Sarıeroğlu, Bakan Fakıbaba, Vali Topaca ve diğer ilgililerle yerleşkenin açılış kurdelesini kesti. İşçilerle halay çeken bakanlar, daha sonra Fakıbaba ile yerleşkeyi gezdi.