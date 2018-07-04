Hainler saflarını belli etti FETÖ’cülerin Sincan’daki koğuşlarına kurulan sandıklardan Cumhur İttifakı’na 85, Millet İttifakı’na ise bin 331 oy çıktı. Yine bu koğuşlarda kalan FETÖ’cüler HDP’ye ise 284 oyla destek verdi





İNCE BİRİNCİ ÇIKTI

Sincan Ceza İnfaz Kurumları'ndaki F1, F2 ve L1 tipi koğuşlara kurulan sandıklardan Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) adayı



HDP'YE 284 OY

F2 tipi koğuşta ise Cumhur İttifakı 14 oy alırken Millet İttifakı'na 204 oy verildi. HDP bu koğuştan ise 63 oy aldı. F2 koğuşundan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 11 oy alırken CHP'nin adayı Muharrem İnce 195, Meral Akşener 55, Selahattin Demirtaş 17 ve Temel Karamollaoğlu ise 9 oy aldı. Katılımın en yoğun olduğu L1 koğuşunda ise Cumhur İttifakı'na 52 oy çıktı. Yine aynı koğuşta Millet İttifakı'na 908, HDP'ye ise 156 oy verildi. Sincan Cezaevi'ndeki bu 3 koğuşta toplamda Cumhur İttifakı'na 85, Millet İttifakı'na ise tam bin 331 oy çıktı. Bu koğuşlarda kalan FETÖ'cü hainler HDP'ye ise 284 oyla destek vererek barajı aşması için çalıştı.



?AYLAR: ÜZGÜNÜZ

TÜRKIYE Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Başkanı Lokman Aylar, hainlerin saflarını seçimde de belli ettiğini dile getirdi. Terör destekçileri ve Erdoğan düşmanları yüzünden başkentte terör destekçisi HDP'nin de milletvekili çıkardığını ve bundan dolayı üzgün olduklarını söyleyen Aylar, "Bu millet kendisine ve ülkesine yapılan hainliği asla unutmaz" dedi. Sadece FETÖ'den tutuklu olanların değil onların yakınlarının da teröristleri desteklediğini ve bundan dolayı terör sevicileri lanetlediklerini ifade eden Aylar, " GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU 24 Haziran 'daki seçimlerden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı zaferle ayrılırken seçimin üzerinden günler geçmesinin ardından yankıları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkent Ankara 'da yüzde 51,5 oranında oy alırken Cumhur İttifakı ise yüzde 53,5 oranında oy aldı. Seçimin Ankara'daki en dikkat çekici sonuçları ise FETÖ'cü hainlerin yargılandığı Sincan'daki cezaevinden çıktı. Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Başkanı Lokman Aylar, "Bizler dağlarda terör örgütleriyle çarpışırken vatanı böldürmemek için canımızı, hayallerimizi, umutlarımızı ve ailemizi feda ettik. Seçim sürecinde adaylar, "Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı olur mu?" diye sordu. Kimse demiyor ki teröristten Cumhurbaşkanı olur mu? HDP barajı aşsın diye canla başla çalışanlar şehit ailelerine ve gazilere ihanet etti" ifadelerini kullandı.Sincan Ceza İnfaz Kurumları'ndaki F1, F2 ve L1 tipi koğuşlara kurulan sandıklardan Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) adayı Muharrem İnce ve Millet İttifakı birinci çıktı. F1 koğuşunda Cumhur İttifakı'na 19 oy çıkarken Millet İttifakı'na ise 219 oy verildi. Yine aynı koğuşta HDP'ye ise 65 oy çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 15 oyun çıktığı F1 koğuşunda en büyük destek ise 225 oyla Muharrem İnce'ye verildi. Bu koğuştan Meral Akşener 49, Selahattin Demirtaş 4 ve Temel Karamollaoğlu ise 11 oy aldı.F2 tipi koğuşta ise Cumhur İttifakı 14 oy alırken Millet İttifakı'na 204 oy verildi. HDP bu koğuştan ise 63 oy aldı. F2 koğuşundan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 11 oy alırken CHP'nin adayı Muharrem İnce 195, Meral Akşener 55, Selahattin Demirtaş 17 ve Temel Karamollaoğlu ise 9 oy aldı. Katılımın en yoğun olduğu L1 koğuşunda ise Cumhur İttifakı'na 52 oy çıktı. Yine aynı koğuşta Millet İttifakı'na 908, HDP'ye ise 156 oy verildi. Sincan Cezaevi'ndeki bu 3 koğuşta toplamda Cumhur İttifakı'na 85, Millet İttifakı'na ise tam bin 331 oy çıktı. Bu koğuşlarda kalan FETÖ'cü hainler HDP'ye ise 284 oyla destek vererek barajı aşması için çalıştı.TÜRKIYEŞehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Başkanı Lokman Aylar, hainlerin saflarını seçimde de belli ettiğini dile getirdi. Terör destekçileri ve Erdoğan düşmanları yüzünden başkentte terör destekçisi HDP'nin de milletvekili çıkardığını ve bundan dolayı üzgün olduklarını söyleyen Aylar, "Bu millet kendisine ve ülkesine yapılan hainliği asla unutmaz" dedi. Sadece FETÖ'den tutuklu olanların değil onların yakınlarının da teröristleri desteklediğini ve bundan dolayı terör sevicileri lanetlediklerini ifade eden Aylar, " 15 Temmuz 'da gerçekleştiremedikleri hayallerini 24 Haziran seçiminde de hayata geçiremediler. Milletimiz 15 Temmuz'da tankların altına kurşunlarına karşısında dim dik durduğu gibi sandıkta da iradesini gösterdi" diye konuştu.