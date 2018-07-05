Ahmet TEZCAN: Millet Bahçeleri dudak uçuklatacak

Bilgisayar başında arka plana çok defa "kuş sesleri" ni alıp çalışırken üç gündür gerçek kuş sesleri içinden uyanıyorum. Bülbül, ispinoz, ardıç kuşlarının orman içindeki konseri mest ediyor. Fatsa'daydım, eski vekillerden Bahri Kibar'ın oğlu Mehmet Azmi'yi Edanur ile evlendirdik, Allah bir yastıkta kocatsın.

Bir zamanlar terör ile beraber anılırdı Fatsa, kiminle konuşsam "aslında yansıtıldığı kadar değildi, kullandılar Fatsa'yı" dedi. Eski tarihte kralın kızı Fanizan'dan "Fanitza" ya ve nihayet şimdiki adını bulan Fatsa, müthiş bir enerji yüklü. Eski Başkan Ahmet Ulu ile Yalıköy'ü, Jason'u gezdik, turist bekliyor bu güzel beldeler.

Sihirli bir el değmiş sanki fakat tanıtımında başarılı değiliz. Ticareti, sanayisi, turizmiyle gerilmiş bir yay gibi bölge. Tüm Ordu'ya değmiş o el.. Milletvekilliğinden tanıdığımız Büyükşehir Başkanı Enver Yılmaz sahil boyunu ve çarşıları yeniden düzenlemiş, şehir şantiye adeta.. "7 aya ihtiyacım var" diyor Enver Başkan, gördüğüm kadarıyla tam başarıyı yakalamak istiyor. 25 sene evvel gördüğüm Ordu hiç değil, modern bir yapı kazanmış bu güzel beldemiz, hedefini bulsun inşallah.

Yazıya kuş sesleriyle bir gezi yazısı yazmak için başlamadım. Seçim kampanyalarında siyasiler, özellikle de muhalefet desteksiz vaatlerde bulundu. Ama beni en çok mutlu eden Erdoğan'ın MİLLET BAHÇELERİ müjdesiydi. İstanbul'da havaalanı, Konya ve Eskişehir'de eski statlar yıkılınca konut sahası olacak diye korkuyorduk. İçimizi ferahlatan müjdeyi Erdoğan vermişti, büyük parklar olacak, Başkent'te ve bütün şehirlerde insanlarımız bu parklarda nefes alacak, çocuklar kuş sesleri arasında oynayacak.

Gerçekten park ve yeşil alanlara çok ihtiyaç var. Millet Bahçeleri hayal değil, kısa sürede gerçekleştiğine hepimiz tanık olacağız. Kimse artık bu mevzu açılınca New York'un Central Parkını örnek göstermeyecek.

Başkent'in Millet Bahçesi dudak uçuklatacak.