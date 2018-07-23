Oyun hakkı engellenemez

OTIZM Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Çayan
otizm konusunda çok sayıda farkındalık çalışması yürütüldüğünü ama tüm çabalara karşın özellikle otizmli bireyler ve ailelerinin toplumda yer bulabilme konusunda ciddi problemlerle karşı karşıya kaldıklarını ifade etti. En son Ankara
'da bir alışveriş merkezinde (AVM
) 4,5 yaşındaki otizmli bir çocuk ve babasının bir görevlinin tepkisine maruz kalarak çocuk oyun alanından çıkarıldığını ve konunun vakfa intikal ettiğini anlatan Çayan, konuyu AVM yönetimine ilettiklerini bildirdi. Bunun gibi olayların sık sık yaşanabildiğine dikkati çeken Çayan, otizmli ve tüm engelli çocuklar
ile aileleri için tüm kesimlere duyarlı olmaları çağrısında bulundu. Çayan, özellikle otizmli çocukların farklı sesler çıkarabileceğini ama bunun kimseye zarar vermeyeceğini aktararak "İnsanlarımız genel olarak farklı olanı kabul etmek istemiyor. Bilmediğinden korkuyor, iletişim kuramıyor veya nasıl iletişim kurması gerektiğini bilmiyor. Bu nedenle de ya kendisi o ortamdan uzaklaşıyor ya da engelli bireyin uzaklaştırılmasını istiyor, onları dışlıyor. Sosyal ortamlarda otizmli insanların da haklarının olduğu düşünülmüyor" dedi. OYUN ALANI BEKLENTISI
Otizmli çocuklar ve ailelerinin toplu taşıma araçları, alışveriş merkezleri, okullar, parklar gibi birçok alanlarda toplumsal tepkilere maruz kalabildiğine işaret eden Çayan, AVM'lerden engelli çocukların oyun alanlarına yönelik çalışma beklediklerini ifade etti. EN BÜYÜK ENGEL SEVGİSİZLİK
OTİZM Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Çayan, "Otizmli çocuğun da oyun hakkı var ve engellenemez. Şu bilinmelidir ki en büyük engel sevgisizliktir" dedi. Aydın Çayan ayrıca, "Sıkça kullanılan AVM'lerdeki oyun alanlarında da engelli çocuklar için gerekli duyarlılığın gösterilmesini rica ediyoruz" görüşünü belirtti.