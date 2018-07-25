‘ASO 2. ve 3. OSB sanayinin başkenti’

Ankara
Sanayi Odası Başkan vekili ve ASO
2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi
Başkanı Seyit Ardıç bölgedeki çalışmaları SABAH Ankara'ya anlattı. ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi'nin ilk çalışmaları 1998 yılına kadar gidiyor. 2009'da Ankara Sanayi Odası 2'nci ve 3'ncü Organize Sanayi Bölgesi'nin yer seçimi kesinleşerek imar planı onaylanıp, 2010 yılı sonunda imar parselasyon planı tamamlandı. Bölgede 309 sanayi parseli bulunuyor. Bölgenin yapılaşmasının gerçekleştiği 2'nci OSB'nin sanayi alanı toplamı 635 hektar düzeyindeyken, bunun 430 hektarı yaklaşık sanayi parseli olarak ayrılmış bulunmakta. Ankara 2'nci ve 3'ncü OSB'nin hukuken başlangıç tarihinin 2010 Aralık olduğunu söyleyen Ardıç, "OSB yapılaşması ve gelişimi bakımından genç bir OSB. Son 1 yıl içerisinde imar durum belgesinde yüzde 32, yapı ruhsatında yüzde 49, yapı kullanma izninde yüzde 30 ve iş yeri açma, çalışma ruhsatında yüzde 40 artış sağlanmıştır" dedi. Ankara 2. ve 3. OSB'nin çok hızlı gelişme gösterdiğini söyleyen Ardıç, bölgeye yoğun talep geldiğini, olabildiğince hızlı hareket ederek gelen talepleri değerlendirdiklerini vurguladı.
Ardıç, ASO 2'nci ve 3'ncü OSB'nin en hızlı büyüyen bölge olduğunu söyleyen Ardıç "Son birkaç yıldır bölgeye gelen talepler artmaya başladı. Proje ve inşaat aşamasında 194, işlem gören parsel sayısı 124, üretim yapan firma sayısı ise 70. Yaklaşık 5 bin kişinin istihdam edildiğini vurgulayan ve bölgede 80 parselde inşaat ruhsatı alındığını dile getiren Ardıç, "İnşaatı başlayan devam eden ya da bitme aşamasına gelen 80 parselimiz var. 40 civarında da proje aşamasında olan var. Bölgemize epey bir yatırımcı geldi. Bu ulaştığımız rakamlar birkaç yılın rakamı. Bundan sonra da epeyce bir talep geleceğini tahmin ediyoruz" diye konuştu.
"ALT YAPI EKSİĞİ YOK"
ASO 2. ve 3'ncü OSB'nin hiçbir alt yapı eksiği olmadığını vurgulayan Ardıç, 2 bin 500 metreküp/gün kapasiteli arıtma tesisini ocak ayında devreye aldıklarını belirtti. Yaklaşık 10 milyon TL'lik bir yatırımla ve kendi kaynaklarıyla söz konusu yatırımı gerçekleştirdiklerini dile getiren Ardıç, şunları kaydetti: "Bizim bölgemizde şebeke suyu yok 18 tane kuyumuzdan su temin ediyoruz. Yer altı suyu olduğu için su arıtma tesisimiz mevcut. Bölgemizdeki tüm parsellerin tesfiyesi yapılmış yatırıma hazır altyapısı gelmiş şekilde herhangi bir yatırımcı arsa talebinde bulunduğu takdirde tahsisini ve projesini onaylattıktan sonra en kısa sürede inşaatına başlayabilecek durumda. Sanayici ne bir zaman kaybına uğruyor ne de bir ilave masraf altyapı inşaatıyla ilgili masrafa giriyor."
"200 BİN AĞAÇ"
ARDIÇ "Bölgeninde bulunduğu Ankara sanayi havzası olarak adlandırılan bölgede 4 tane OSB var. Bunların başında biz, Anadolu OSB, Dökümcüler İhtisas OSB ve Başkent OSB var. Tamamlanıp tesisler devreye girdiğinde tahmini 50-100 bin kişilik, 4 OSB de binlerce işletmenin olduğu bir alan olacak. Bölgemizin yeşil bir çevreye sahip olması için ağaçlandırma faaliyetlerimize de çok önem veriyoruz. Başkanımızın da talimatları çerçevesinde bölgemizde son birkaç yıldır 200 bin civarı ağaç diktik" ifadelerini kullandı.
"YATIRIMCILARA ÇAĞRI"
BÖLGEYE gelen sanayicilerin imkânlardan son derece memnun olduklarını söyleyen Ardıç "Eksiğimiz kalmadı. Yatırımcılarımızı bekliyoruz. Bölgemize gelen sanayiciler hizmetlerimizden son derece memnunlar. Genç bir OSB olmamıza rağmen son yıllardaki performansla ciddi bir seviyeye geldi. Hızlı bir şekilde artacağını düşünüyoruz. İnşaat halinde bitme aşamasına gelen 40 tane tesis var. İnşaat ruhsatı tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde bitmesi gerekiyor" dedi.