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Ankara’da hamleler konuşacak

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 27.7.2018
Ankara’da hamleler konuşacak
TÜRKIYE Satranç Federasyonu (TSF) tarafından düzenlenen Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi, Ankara Crowne Plaza Otel'de başladı. 13 takım ve 14 ülkeden 90'ı unvanlı 216 sporcunun mücadele edeceği Satranç Süper Ligi 5 Ağustos Pazar gününe kadar devam edecek. GM (Büyükusta) Dmitry Jakovenko, GM Ivan Cheparinov, GM Rauf Mamedov, GM Ernesto Inarkiev gibi dünyaca ünlü sporcular ve çok sayıda Türk usta ismin yanı sıra dev turnuvaya 13 takım katılacak. Turnuvada Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Türk Hava Yolları (THY) Spor Kulübü, Hatay Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü, Genç Akademisyenler Eğitim Kültür ve Araştırma Kulübü, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gençlik Ve Spor Kulübü Derneği, Deniz Su Aquamatch Satranç Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Gökçeada Spor Kulübü, Karaman Belediye Spor Kulübü, Taş Duvar Spor Kulübü Derneği, Tarsus Zeka Satranç Kulübü, Rota Koleji Spor Kulübü Derneği, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü ve Darüşşafaka Spor Kulübü gibi Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen satranç takımları boy gösterecek.
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Ankara’da hamleler konuşacak
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