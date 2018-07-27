Ankara’da hamleler konuşacak

TÜRKIYE Satranç Federasyonu (TSF)
tarafından düzenlenen Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi, Ankara Crowne Plaza Otel'de
başladı. 13
takım
ve 14
ülkeden 90'ı
unvanlı 216
sporcunun
mücadele edeceği Satranç Süper Ligi 5 Ağustos Pazar
gününe
kadar devam edecek. GM (Büyükusta) Dmitry Jakovenko
, GM Ivan Cheparinov
, GM Rauf Mamedov
, GM Ernesto Inarkiev
gibi dünyaca
ünlü sporcular ve çok
sayıda Türk
usta ismin
yanı sıra dev turnuvaya 13
takım katılacak. Turnuvada Beşiktaş Jimnastik Kulübü
, Türk Hava Yolları (THY) Spor Kulübü
, Hatay Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü
, Genç Akademisyenler Eğitim Kültür ve Araştırma Kulübü
, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gençlik Ve Spor Kulübü Derneği
, Deniz Su Aquamatch Satranç Gençlik ve Spor Kulübü Derneği
, Gökçeada Spor Kulübü
, Karaman Belediye Spor Kulübü
, Taş Duvar Spor Kulübü Derneği
, Tarsus Zeka Satranç Kulübü
, Rota Koleji Spor Kulübü Derneği
, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü
ve Darüşşafaka Spor Kulübü
gibi Türkiye'nin
farklı yerlerinden
gelen satranç takımları boy gösterecek.