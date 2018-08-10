Hızlı trene talep fazla

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla Ankara
-İstanbul, İstanbul- Ankara hattında 17, 18, 20 ve 26 Ağustos'a kadar ek Yüksek Hızlı Tren
seferleri yapılacak. Bayram günlerinde bu yoğunluğun daha da artması bekleniyor. Kurban Bayramı yaklaşırken, tatili memleketlerinde geçirmek isteyenlerin adresi Ankara Tren Garı oldu. Yüksek Hızlı Tren Gar'ından alınan bilgiye göre, bayram öncesi Yüksek Hızlı Tren Garı'nda seferlerde yoğunluğun yaşandığı belirtildi. Bayramda ek seferlerin yapılacağını belirten yetkililer, bayram öncesi yoğunluğa karşı vatandaşları biletlerini erkenden almaları konusunda uyardı. Ulaşım için Yüksek Hızlı Treni tercih eden vatandaşlar şimdiden biletlerini almaya başladı. EK SEFERLER OLACAK
Geçtiğimiz yıla oranla bu yıl talep oldukça fazla diyen yetkililer, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi özellikle İstanbul ve Ankara seferlerinde çok az yerin kaldığını ve özellikle İstanbul'dan Ankara'ya bir yoğunluğun olduğunu kaydetti. Bayram yoğunluğu sebebiyle TCDD ilave tren seferleri ve ek tren koydu.17-18-20-26 Ağustos tarihlerinde Kurban Bayramı için Ankara- İstanbul, İstanbul- Ankara hattında birer ilave tren seferleri yapılacak.