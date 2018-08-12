Kapadokya’da inanç turizmi

KAYA OYMA KİLİSELERDEN HACIBEKTAŞ VELİ TÜRBESİ'NE
Kapadokya
çok sayıda medeniyete ev sahipliği yaptığından kültür ve inanç turizm
i açısından farklı özelliklere sahip bir bölgedir. Hristiyanlığın ilk yıllarında inşa edilen kaya oyma kilise ve şapellerin yanısıra Selçuklu Dönemi'ne ait medreseler, türbeler, kervansaraylar ile Osmanlı Dönemi
'nde yapılan külliyeler Nevşehir'deki inanç turizminin çeşitliliğini gösteriyor. Bölgenin ziyaret edilen en önemli merkezlerden biri olan Hacıbektaş Veli Türbesi
, her yıl düzenlenen anma törenleri ve kültür sanat etkinlikleriyle yurt içi ve yurt dışından binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde inşa edilmiş olan kaya oyma kilise ve şapeller farklı dinlerin bir arada hoşgörü ile yaşadığına en iyi kanıttır. GELENEKSEL PAZAR AYİNLERİ
Yılın belli dönemlerinde düzenli olarak yapılan Hristiyanlara ait pazar ayinleri ise artık geleneksel hale gelmiştir. Ekümenik Patrik Bartholomeos
'un yönettiği pazar ayini Mustafapaşa Köy
ü Konstantin-Eleni Kilisesi'nde 10 yıldır yapılıyor. ÜRGÜP
'ÜN TAŞKINPAŞA
(DAMSA) KÖYÜ'NDE KARAMANLI
DEVRİ ESERLERİ
Beylikler Dönemi'nin en güçlü siyasî teşekküllerinden biri olan Karamanlılar'da; ilim, kültür ve imar faaliyetleri oldukça ileri seviyede idi. Karamanlı emîrlerinden olan Taşkın Paşa da, Ürgüp'ün Taşkınpaşa (Damsa) Köyü'nde XIV. yüzyıl ortalarında 1350 yıllarında bir medrese, bir cami ve bir de türbe yaptırmıştır. Birer sanat şaheseri olan bu yapılar hâlen ayaktadır. Arşiv belgelerinde, medresenin vakıflarıyla ilgili herhangi bir kayda rastlanmazken, cami için Ürgüp'e bağlı Sinasos (Mustafapaşa) Köyü gelirlerinin vakfedildiği kaydedilmektedir. Günümüzde cami yine ibadet amaçlı olarak kullanılmakta, medrese ise yakın bir zamanda yapılan restorasyondan sonra hâlen kütüphâne olarak hizmet vermektedir. Caminin ağaç işlemeli orijinal mihrabı ile minberi hâlen Ankara Etnografya Müzesi'ndedir.