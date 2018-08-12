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Kapadokya’da inanç i

Hristiyanlığın ilk yıllarında yapılan kiliseler, Osmanlı’nın önemli sadrazamlarından Damat döneminde yapılan İslami eserler Nevşehir’in inanç inde de yüksek potansiyel barındırdığını gösteriyor. Nevşehir’in Hacıbektaş İlçesi’nde bulunan ’ni her yıl yurt içi ve yurt dışından yüzbinlerce turist ziyaret ediyor.

Giriş Tarihi: 12.8.2018
Kapadokya’da inanç turizmi
KAYA OYMA KİLİSELERDEN HACIBEKTAŞ VELİ TÜRBESİ'NE
Kapadokya çok sayıda medeniyete ev sahipliği yaptığından kültür ve inanç i açısından farklı özelliklere sahip bir bölgedir. Hristiyanlığın ilk yıllarında inşa edilen kaya oyma kilise ve şapellerin yanısıra Selçuklu Dönemi'ne ait medreseler, türbeler, kervansaraylar ile 'nde yapılan külliyeler Nevşehir'deki inanç turizminin çeşitliliğini gösteriyor. Bölgenin ziyaret edilen en önemli merkezlerden biri olan , her yıl düzenlenen anma törenleri ve kültür sanat etkinlikleriyle yurt içi ve yurt dışından binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde inşa edilmiş olan kaya oyma kilise ve şapeller farklı dinlerin bir arada hoşgörü ile yaşadığına en iyi kanıttır.

GELENEKSEL PAZAR AYİNLERİ
Yılın belli dönemlerinde düzenli olarak yapılan Hristiyanlara ait pazar ayinleri ise artık geleneksel hale gelmiştir. Ekümenik 'un yönettiği pazar ayini ü Konstantin-Eleni Kilisesi'nde 10 yıldır yapılıyor.

'ÜN (DAMSA) KÖYÜ'NDE DEVRİ ESERLERİ
Beylikler Dönemi'nin en güçlü siyasî teşekküllerinden biri olan Karamanlılar'da; ilim, kültür ve imar faaliyetleri oldukça ileri seviyede idi. Karamanlı emîrlerinden olan Taşkın Paşa da, Ürgüp'ün Taşkınpaşa (Damsa) Köyü'nde XIV. yüzyıl ortalarında 1350 yıllarında bir medrese, bir cami ve bir de türbe yaptırmıştır. Birer sanat şaheseri olan bu yapılar hâlen ayaktadır. Arşiv belgelerinde, medresenin vakıflarıyla ilgili herhangi bir kayda rastlanmazken, cami için Ürgüp'e bağlı Sinasos (Mustafapaşa) Köyü gelirlerinin vakfedildiği kaydedilmektedir. Günümüzde cami yine ibadet amaçlı olarak kullanılmakta, medrese ise yakın bir zamanda yapılan restorasyondan sonra hâlen kütüphâne olarak hizmet vermektedir. Caminin ağaç işlemeli orijinal mihrabı ile minberi hâlen Ankara Etnografya Müzesi'ndedir.
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Kapadokya’da inanç turizmi
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