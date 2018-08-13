Balkanlar’ı yürüyerek fethettiler

Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın (PTT) iş birliğiyle düzenlenen 47. Balkan Ülkeleri Postacı Yürüyüş Yarışması, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da gerçekleşti. Vilsonovo Setaliste parkurunda gerçekleştirilen ve Balkan ülkelerinin posta idareleri arasındaki ilişkilere önemli katkı sağlayan yarışmada, 16 kadın ve 27 erkek sporcu ter döktü. Yarışmaya Türkiye, Bosna Hersek, Romanya, Arnavutluk, Slovenya, Makedonya'dan sporcular katıldı.

KUPAYI 'SABAH' VERDİ

Yarışmada kadın postacılar 5 kilometre, erkekler ise 10 kilometre sonunda dereceye girmeye çalıştı. Yarışma sonunda ferdi kadınlarda birinciliği Ankara PTT Başmüdürlüğü'nden Esra Sağlam, ikinciliği İzmir PTT Başmüdürlüğü'nden Gülşen Eser, üçüncülüğü ise yine Ankara'dan Fatma Temel elde etti. Ferdi erkeklerde ise Ankara PTT Başmüdürlüğü'nden Serkan Doğan birinci, PTT AŞ Genel Müdürlüğü'nden Hanifi Çobanoğlu ikinci, Romanyalı Costescu Vasile Claudiu ise üçüncü oldu. Takım sıralamasında kadınlarda ve erkeklerde Türkiye birinci oldu. Kadınlarda ikinci olan Bosna Hersek takımının kupa ve beratını SABAH Yazarı Yavuz Donat ve SABAH Ankara Yayın Yönetmeni Osman Altınışık birlikte verdiler.

Konser düzenlendi

YARIŞMANIN ardından PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik tarafından BH Postası'na posta taşımacılığında kullanılmak üzere hibe edilen 10 motosiklet teslim edildi. 47. Balkan Ülkeleri Postacı Yürüyüş Yarışması'nda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinden sonra Ankaralı sanatçı Orhan Çakmak ve Bosnalı şarkıcılardan Armin Muzaferija ile Eldin Huseinbegovic'in sahne aldığı bir konser düzenlendi.

Emeği geçenlere teşekkür

PTT AŞ Genel Müdürü ve Dünya Posta Birliği (UPU) İdari Konsey Başkanı Kenan Bozgeyik yarışma öncesi yaptığı açıklamada, Avrupa'nın merkezinde Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da böyle bir organizasyonun mükemmel şekilde yapılması dolayısıyla Bosna Hersek Postası Genel Müdürü Mirsad Mujic'e teşekkür etti. Bozgeyik de parkurda sporcularla birlikte yürüdü.