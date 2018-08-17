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Düdüğü çal bisikleti al

Kurban Bayramı süresince 4 ayrı konuda leri düdükle uyaracak olan çocuklar bu anın fotoğrafını paylaşarak bisiklet kazanma imkanı bulacak

Giriş Tarihi: 17.8.2018
Düdüğü çal bisikleti al

"BU bayram ben de trafik polisiyim, hatalı ye kırmızı düdük" projesi kapsamında seyahat esnasında verilen görevleri tamamlayıp, fotoğraflayan ve bunu sosyal medyadan paylaşarak en fazla beğeniyi alan 100 çocuğa bisiklet hediye edilecek. İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığınca başlatılan projede çocuklar, seyahat esnasında kendilerine verilen 4 ayrı görevi yerine getirecek.

SÜRÜCÜLER UYARILACAK
Bayram tatili süresince gerçekleştirilecek seyahat esnasında kural ihlali yapan sürücüyü "kırmızı düdük" çalarak uyaracak çocuklar, "araçta bulunan herkesin emniyet kemerlerinin takılı olduğundan emin olmak, çocukların arkada çocuk koltuğunda yolculuk yapmalarını sağlamak, araç sürücüsüne yolculuk sırasında cep telefonuyla konuşmanın kazaya neden olabileceği ve aşırı hız yapmamaları" konularında uyarıda bulunacak.

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Düdüğü çal bisikleti al
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