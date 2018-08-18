Nefes kredisi yerli üretime

Ekonomik taarruza karşı eylem planı hazırlayan Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetimi, hizmet binası projesini erteleyerek üyelerine fon sağlamak için ayırdığı kaynağı nasıl kullanacağının detaylarını belirledi. ATO Yönetimi; bilişim, sağlık, savunma gibi katma değeri yüksek sektörlerde atılım yapacak firmalara üretimden markalaşmaya, iş gücünden satışa kadar her alanda danışmanlık hizmeti verecek. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Musibetten dersimizi aldık. Şimdi Türkiye'yi bölgesel güçten küresel güce dönüştürmek için rüzgârı arkamıza alacağız. Bunun da ilk adımı katma değeri yüksek üretimi desteklemek" dedi.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Dolar merkezli kuşatmaya karşı toplantı yaparak beş maddelik eylem planı açıklayan Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu, bu planın alt başlıklarını da belirledi. ATO'ya, Ahilik geleneğinin de içinde yer alacağı, Ankara ticari tarihinin sembolü niteliğinde bir hizmet binası kazandırmak için harekete geçen ve proje hazırlayan ATO Yönetimi, bu projeye erteleyerek söz konusu kaynakla, ekonomik saldırıdan olumsuz etkilenen üyelere fon oluşturma kararı almıştı. ATO Yönetim Kurulu, söz konusu fonla destek verecekleri sektörler için "yüksek katma değer" ve 'yerli üretim' şartlarını belirledi. Yüksek katma değer sağlaması nedeniyle, yerli üretimi desteklenecek sektörlerin başında ise bilişim, sağlık ve savunma geliyor.

ÖNCELİK BİLİŞİMDE

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, destekleyecekleri sektörlerin başında bilişimin gelmesinin

çağın gereği olduğunu belirterek, "Bilgi iletişim teknolojileri alanında Türkiye hem kendisi için hem de ihracata yönelik olarak üretim yapar hale gelebilir" dedi. Türkiye'nin sadece yazılım ithalatı için 2 milyar dolar döviz ödemek durumunda kaldığını hatırlatan Baran, "Türkiye'de yazılım yapan firmaların yaklaşık yüzde 20'si Ankara'da bulunuyor. Çok iyi eğitim veren üniversitelerimiz, bu üniversitelerimizin teknokentleri var. Sermayesi zeka olan pırıl pırıl gençlerimizle gerçekleştireceğimiz bu katma değeri yüksek çalışmayla, cari açığımızı azaltmaya yönelik önemli bir çalışma yapmış oluruz" diye konuştu.

SAVUNMANIN MERKEZİ

Ankara'nın savunma sanayi alanında önemli bir merkez olduğunu, dünyanın önde gelen ilk 100 firması arasında yer alan Aselsan, Tusaş, Roketsan ve STM'nin merkezlerinin başkentte bulunduğunu kaydeden Baran, savunma sanayinin sadece büyük firmalardan ibaret olmadığını, tedarikçi firmaların da çok önemli görev üstlendiğini ifade etti.

İŞ GÜCÜ İÇİN İŞBİRLİĞİ

Ato'nun? ayrıca, belirlenen sektörlerin nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması amacıyla eğitim kuruluşlarıyla da işbirliği çalışmalarını başlattığını anlatan Baran, nitelikli iş gücü yetiştirilmesi konusunun sürekli gündemlerinde olduğunu ancak son gelişmelerle birlikte öneminin daha da arttığını anlattı. Baran, "Mesleki eğitim konusunda gerek Milli Eğitim gerekse Türkiye İş Kurumu kadrolarıyla çalışmalar yürütüyoruz. İş gücü piyasasının talep ettiği niteliklerde iş gücünün yetiştirilmesi için kamu-özel sektör işbirliğinde teorik ve pratik eğitimlerin birleştirildiği mesleki eğitimlerin düzenlenme konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla çalışmalar yürütüyor" dedi