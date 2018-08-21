Hazal Ateş: Bir şehrin kimliği!

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Her şehrin bir kimliği vardır; İklimi, coğrafi özellikleri, tarihi, özgün mimari dokusu, estetiği... İnsanı kuşatan, kucaklayan kokusu... Kültürel-sosyal dokuyu dikkate alan projelere daha fazla destek verilmeli. Sanat alanları oluşturulması, tarihi yapıların yaşama kazandırılması büyük önem taşıyor. Kentsel tasarımda estetik kurullara büyük görev düşüyor. Tarihi doku üzerinde baskı yaratan mimari uygulamalara izin verilmemeli. Hükümet şehirlerin çehresini değiştirecek kapsamlı bir ajanda hazırladı. Dikkat çeken bazı başlıklar şöyle; Yeni dönemde tarihi şehir merkezleri araç trafiğinden arındırılacak. Bir şehre ilişkin kararlar alınırken yaşayanların fikirleri alınacak. Çocuklar için yaşanabilir çevreler oluşturulacak. Şehircilik araştırma merkezi kurulacak. Yöresel mimari projeleri desteklenecek. Köyden mahalleye dönen yerlerdeki imar sorunları çözülecek. Akılllı şehirler coğrafi bilgi teknolojileri üzerine inşa edilecek. Kent bilgi sistemleriyle vatandaşların hayatı kolaylaştırılacak. Çevre dostu şehirler geliştirilecek. Yeni bir "yeşil kamusal alan planlama anlayışı" oluşturulacak. Mahalle ölçeğindebelirlenecek. Atıl sanayi yapıları sanat hayatına katkı verecek mekânlar haline gelecek. Şehrin önemli şahsiyetleri, tarihi birikimi çocukların eğitim materyallerine yerleştirilecek. Kentlilik bilinci arttırmaya yönelik "tasarım atölyeleri" kurulacak. Arazi kullanımı, fiziki planlama, uygulama, yapılaşmada standartlar belirlenecek. Hükümet yeni bir kent kanunu için kolları sıvamış durumda. Hadi hayırlısı!

Bugün sevinç, neşe, günlük telaşlarda ihmal ettiklerimizle kucaklaşma günü. Çocukları sevindirme, büyüklerden hayır dua alma vakti... Küslüğü bir kenara bırakıp barışma, kucaklaşma zamanı. Bereket, huzur, umut, özlemlerin son bulduğu bir Bayram olsun. Sabah Ankara ailesi olarak çifte Bayram yaşıyoruz. Arifesinde mesai arkadaşımız Erkam Çoban ile Esra Dağ'ı evlendirdik. Amasra'da 8 yıllık aşklarının nikâh masasına taşınmasına şahitlik etti. Yüreği, ruhu güzel arkadaşlarımıza bayram tadında bir yaşam diliyorum.