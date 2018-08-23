Protez için zamanla yarış

Bitlis Tatvan'da yaşayan 5 kardeşli bir ailenin ortanca çocuğu Mücahit Aka'ya 8 yıl önce "Ewing sarkoma" (yumuşak doku kötü huylu kanser) teşhisi konuldu. Mücahit, Ankara'da defalarca ameliyat oldu. Kanser hücrelerini temizleyen doktorlar son çareyi Mücahit'in kolunu kesmekte buldu. 22 yaşındaki Mücahit hareketli protez takılırsa kendi işlerini kendisi yapabilecek ve kimseye muhtaç olmadan yaşayacak.

MUHTAÇ YAŞAMAK İSTEMİYORUM

Maddi imkansızlılar nedeniyle hareketli protezi kendilerinin alamadığını ifade eden Mücahit, "Doktorlar hareketli protez için 3 ay süre verdiler. Süre olmasaydı ben işe girip, çalışıp, biriktirip, kendim de alırdım ama şu an yaklaşık 1,5 ayım kaldı. Bu süre zarfında hareketli protez alınmazsa sağ kolum tamamen işlevini yitirecek. Hareketli protez için valilik onaylı hesap açılması için başvuruda bulunduk. Bir ay önce protez 100 bin lira civarındaydı ve protez dolar bazında satılıyor. Fiyatı yükselmiş de olabilir. Protez 100-150 bin lira değerinde. Hayırseverlerden yardım bekliyorum. Maddi durumumuz bu protezi almaya elverişli değil. Hayatımın geri kalanını kimseye muhtaç olmadan devam ettirmek ve kanserli çocuklara destek olmak için hareketli proteze ihtiyacım var" dedi.

KANSERLİLERE DESTEK OLACAĞIM

Mücahit bir yandan hastalıkla mücadele ederken bir yandan da yarım kalan liseyi açıktan bitirdi. Ameliyattan dolayı üniversite sınavına giremeyen Mücahit devlet memuru olmak istiyor. Meslek sahibi olup kanserlilere destek olmayı hedefleyen Mücahit, "KPSS'ye girdim, tercih yaptım. İnşallah memur olurum. Ben de kanserli çocuklara umut olmak destek olmak isterim. Kanser ile tanışmadan önce bilinçsizdik, kan bağışı ve kanser hastalığı konusunda. Bir tüp kanın bile ne kadar önemli olduğunu anladım. "1000 Gönüllüden biri Sen Olur Musun?" grubunun gönüllü çalışmalarıyla tanıştım. İyileşince ben de gönüllü olacağım. Kimse kanın kıymetini başına gelmeden bilmiyor. Vatandaşlar bilinçli olsunlar, kan bağışını ihmal etmesinler" dedi.



3 YIL HASTALIĞINDANHABERİ OLMADI

YUMUŞAK doku kanseri olduğunu sonradan öğrendiğini ifade eden Aka, "Ortaokuldayken kolumda sürekli bir ağrı oluyordu. 3 yıl boyunca ağrısını çektim. Hastaneye gittiğimizde röntgen çekip gönderiyorlardı. Bir yere çarpmıştır deniliyordu... Ta ki kolumda şişlik oluşana kadar... Kolumda fındık büyüklüğünde bir şişlik oluştu tümörden şüphelendiler. Van'a sevk ettiler. Oradan da kanser teşhisi ile Onkoloji Hastanesi'ne gönderildim. Tedavi için Ankara'ya gidip geldim. Teşhis konulduğunda şok olmuştum. Ailem çok üzüldüğü için ben de onların üzülmesine üzüldüm. Kanser 2 yılda bir nüksetti ve son çare olarak cerrahi operasyonla kolu aldılar, yapacak bir şey yok..." diye konuştu.