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Dağcılığın maliyeti 3 bin liradan başlıyor

sporlarından dağcılığa başlamak için en az 3 bin lirayı gözden çıkarmak gerekiyor. ’de yaklaşık 40 bin lisanslı dağcı bulunuyor

Giriş Tarihi: 26.8.2018
Dağcılığın maliyeti 3 bin liradan başlıyor
Kendine özgü disiplinleri olan dağcılık sporunu yapmak için başlangıç ders ücretleri dahil en az 3 bin lirayı gözden çıkarmak gerekiyor. Bu maliyetler, rota, kullanılan ekipmanlar ve yaz-kış şartları dikkate alındığında 12 bin liraya kadar çıkabiliyor. sporlarından biri olan dağcılık, dağlarda yürüyüş, kamp kurma ve tırmanma faaliyetlerini kapsıyor.Dağcılığın sporculara maliyetini, mevsimlere göre farklılık gösteren ekipmanlar belirliyor. Ferdi sporcu lisansı bulunanlar bireysel olarak dağcılık yapabilirken, kulüp üyeliğiyle de bu sporla meşgul olunabiliyor. Bir kulübe bağlı olarak gerçekleştirilen dağcılık faaliyeti sporculara maliyet yönünden avantaj sağlıyor. Dağcılıkla ilgili spor kulüplerine üyelik için yılda 10 ile 120 lira arasında değişen fiyatlarda ödeme yapmak gerekiyor. Kulüp eğitimlerine katılmak isteyen sporcular, 110 liralık Dağcılık Federasyonu (TDF) harcıyla kulüp yönetimince belirlenen miktarı ödeyerek bu hizmeti alabiliyor.
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Dağcılığın maliyeti 3 bin liradan başlıyor
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