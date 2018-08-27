Ampute futbolu Savaş Kaya’yı hayata bağladı

Vatani
görevini yaptığı Tunceli
'de 31 Mart 2008'de, Ali Boğazı mevkisinde düzenlenen operasyonda bastığı mayının patlaması sonucu sol ayağını kaybeden 30 yaşındaki Savaş Kaya
, geçen zorlu sürecin ardından ampute futbol
ile hayata tutundu. Gösterdiği başarı sonucu kadrosuna alındığı Ampute Futbol Milli Takımı'nda forvet oyuncusu olarak mücadele eden Kaya, geçen yıl Avrupa Şampiyonası
'nda kupa kaldırdı. Takım arkadaşları ile Bolu
'da kampa girerek 24 Ekim'de Meksika
'da başlayacak 2018
Ampute Futbol Dünya Kupası
'na hazırlanan Kaya, başarı elde etmek istiyor. Savaş Kaya, Tunceli'de vatani görev
ini yaparken düzenlenen operasyonda mayına basması sonucu ayağını kaybettiğini söyledi. HEDEF ŞAMPİYONLUK
Kaya, yaralandıktan sonra tedavi için Ankara
'ya getirildiğini ifade ederek, "Burada yaklaşık bir yıl tedavi gördüm. Ayağımın iyileşmesi, protezimin yapılması bir yıl sürdü. Daha sonra rehabilitasyona yönlendirildim. Kabullenmeyi bilen bir insan olduğum için 'Olan ile ölene çare bulunmaz.' dedim. Olaydan sonra hayata daha iyi nasıl tutunurum, ona baktım. Zamanla ampute futbol ile tanıştım. Arkadaşlarımız, hocalarımız tavsiye etti. 'Gelip oynar mısın?' dediler. Topla sağa sola koştururken, bu işi sevmeye başladım. Bir kere girdim içerisine ve yaklaşık 10 yıldır da içerisindeyim. Ampute futbol, beni kesinlikle hayata bağladı. Futbol sevgisi bambaşka bir şey" dedi. Takım arkadaşları ile Bolu'da kampa girerek Dünya Kupası'na hazırlandıklarını aktaran Kaya, "Hedef şampiyonluk
. Geçen sene kazanılan Avrupa Şampiyonası kupası var. Bu sene de Dünya Kupası için sahaya çıkacağız. Kupayı ülkemize getirmek istiyoruz" diye konuştu.