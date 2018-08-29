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Her yıl 2.1 milyarlık ekmek çöpe atılıyor

Giriş Tarihi: 29.8.2018
Her yıl 2.1 milyarlık ekmek çöpe atılıyor
'ın himayesinde başlatılan " Önleme Kampanyası"na ilgi çığ gibi büyüyor. Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı uzmanları, personeline, "Ekmek İsrafının Önlenmesi ve Sağlıklı Ekmek Tüketimi" eğitimi verdi. Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Birimi Diyetisyenlerinden Aysu İlhan tarafından verilen eğitimde; ekmeğin tarihçesi, ekmeğin beslenmedeki önemi, ekmek israfı ve bayat ekmek ile yapılabilecek çok sayıda alternatif yemek tarifi ayrıntılı olarak anlatıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitime personel yoğun ilgi gösterirken, kampanya ile 'de ekmek israfının boyutlarının araştırılması ve toplumsal farkındalığın artırılması amaçlanıyor. Ülkemizde günde 6 milyon, yılda 2 milyar 100 milyon ekmek israf oluyor. Ekmek israfının maliyeti ise bir o kadar yüksek. Yapılan araştırmalar ekmek israfının ülke ekonomisine faturasının, 1 milyar 546 milyon TL olduğunu gösteriyor. Bu rakam un ında lider konumda bulunan Türkiye'nin un ihracatından elde ettiği gelire de eşit. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2013 yılında başlatılan özellikle de kamu kurum ve kuruluşlarında uygulamaya geçirilen "Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası" ile ekmeğin poşette saklanmasından, dilimlenerek tüketilmesine kadar birçok tavsiye de personelle paylaşılıyor.
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