Ata’ya saygı konseri

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen konseri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte izledi. Milletvekilleri ve STK temsilcilerinin ilgi gösterdiği konsere, Rusya, İngiltere, Gürcistan, Hindistan ile Romanya Büyükelçileri ve çok sayıda vatandaş da katıldı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın da eşlik ettiği konserde Doga'nın eserlerinin yanı sıra Atatürk görüntüleri eşliğinde ilk kez çalınan Atatürk'e Saygı bestesi salonda duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Ayakta alkışlanan eser konser boyunca üç kez dinlendi.

YENİDEN DİRİLİŞ

Moldova Bağımsızlık Günü ve Türkiye- Romanya Diplomatik İlişkilerinin 140'ıncı yılının da kutlandığı gecede konuşan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 30 Ağustos'un Türk Ulusu için büyük bir önem taşıdığının altını çizdi. Yaşar, "30 Ağustos, Türklerin Anadolu'yu yeniden ele geçirdiği tarihtir. Başkomutanlık Meydan Muharebesi, Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde amansız bir ölüm-kalım savaşıdır. Bu savaşlarda cephede ve cephe gerisinde 137 bin şehit verdik. Bu eşsiz zaferlerin temelinde, imkânsızlıklar içerisinde bulunan milletin istiklal ve hürriyet aşkı, kahraman ordumuzun cesaret ve fedakârlığı ve Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının dehaları ve yurtseverlikleri vardır" dedi.

AYAKTA ALKIŞLANDI

Konuşmaların ardından konserde 26 eserden oluşan bir repertuar ile vatandaşların karşısına çıkan Doga, "Atatürk'e Saygı" adını verdiği eseriyle beğeni topladı. Ulu önderin videoları eşliğinde icra edilen eser ayakta alkışlandı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde Şef Eray İnal tarafından yönetilen konserde, sanatçılar Görkem Ezgi Yıldırım (Soprano), Mariana Bulicanu (Soprano), Ana Maria Donose (Soprano), DumitruMitu (Tenor), Umut Kosman (Bariton) ve Vitali Advahov (Akordeon) da billur sesleriyle vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı. Gecenin sonunda alkış yağmuruna tutulan Doga ve ekibine Kemal Kılıçdaroğlu ve Fethi Yaşar tarafından çiçek takdim edildi.