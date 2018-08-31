Dolar alma konut al

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğü ile konut sektöründe yeni bir kampanya başladı. 29 Ağustos'ta başlayan ve 31 Ekim'e kadar sürecek kampanyaya Emlak Konut, İller Bankası, Kiptaş, Oyak İnşaat ile sektördeki diğer firmalar destek veriyor. Faizin 0.98'e çekildiği kampanyada vatandaş yüzde 20 yerine, yüzde 10 peşinat verecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteği ve Emlak Konut GYO'nun öncülüğü ile başlayan "Türkiye İçin Kazanç Vakti" kampanyasına başkentteki iş dünyasından da destek geldi.

KAMPANYAYA DESTEK OLUYORUZ

ÜLKEALAN Yapı Endüstrisi A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Ülkealan: Atılan adım konut sektöründe ivme yaratacak. Banka faiz oranlarını incelediğimizde güncel oranların 2 seviyesinde olduğunu görmekteyiz. 500 bin TL kredi çekenler bankaya 10 yıllık vadede aylık 11 bin TL ödemek durumunda kalmaktadır. Bu da vatandaşları banka kredisi ile konut alımından uzaklaştırmaktadır. Geçen sene ile bu senenin konut satış istatistiklerini kıyasladığımızda artış yaşandığını gözlemliyoruz. İnşaatı hızla devam eden Sunset İncek projemizde sunmuş olduğumuz yüzde 10 peşinat, vade farksız ödeme seçeneklerimiz ve ara ödeme kolaylıklarımız ile biz de kampanyaya destek oluyoruz.

KONUT ALMANIN VAKTİ

TONA Yapı ve Safe İnşaat Ortaklığı İcra Kurulu Başkanı ve MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal: Atılan bu adımlar konut sektörünü canlandırırken aynı zamanda da ekonomimizde de hareketlilik sağlayacaktır. Devletimizin aldığı bu kararın destekçisiyiz. Şu dönem konut almanın tam vakti... Bu kampanya ile ev almanın cazibesi daha da artacak. Biz de DURU Beytepe projemizde hayata geçirdiğimiz kampanyalarımızla desteklerimizi sürdürüyoruz. Peşin alımlarda yüzde 20 indirim kampanyamız hız kesmeden devam ediyor. Yüzde 0,98 faiz oranı ile kaliteli, konforlu ve doğanın içinde bir yaşama davet ediyoruz.



YERİNDE KARAR

ATO Emlak Komitesi Başkanı Kenan Bayram: Türkiye'de en büyük işsizliği inşaat sektörü karşılıyor. Burada faizlerin yükselmesiyle satışlar durmuştu. Şuanda faizler aşağı çekilince de tekrar piyasa canlanacak. Biz bir karar aldık. Dolar ile kiralık dükkân satışlarına karşıyız. TL'ye dönülmesinden yanayız. Emlakçılar olarak biz hükümetimizin yanındayız ve destekliyoruz. Yerinde bir karar oldu. Biz şimdiden 6 konut satışı gerçekleştirdik.



NEFES ALDIRACAK

TRIO Yatırım Genel Müdürü Taşkın Haşemoğlu: Konut sektörüyle bağlantılı yaklaşık 250 ayrı iş dalı direkt etkilenmektedir. Bu kampanyanın getireceği canlılık iç pazarda hemen hissedilecek ve ciddi anlamda nakit sirkülâsyonu olacaktır. Kısa vadedeki bu kampanya iç piyasalara rahat bir nefes aldıracaktır. Bu dönem alıcılar için ciddi avantajlar sağlıyor. Şu an firmalar ellerindeki



KAPSAM GENİŞLETİLMELİ

TÜRKIYE Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Başkanı Hacı Ali Taylan: 100 bin adet konutun yüzde 25'ini kapsayan bu kampanyanın piyasaların normal işlediği dönemlerde Türkiye'de gerçekleşen satış rakamları Türkiye genelinde aylık 130-160 bin adet konut satışı göz önüne alındığında çok küçük çapta kampanya olduğu görülmektedir. Aylık satış rakamları göz önüne alındığında küçük ve orta ölçekli müteahhit firmalarını, emlak firmalarını ve en önemlisi de alt gelir grubundaki vatandaşlarımızı destekleyecek ve piyasaları rahatlatacak geniş kapsamlı bir eylem planına ihtiyaç var.