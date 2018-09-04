FETÖ’nün ByLock tuzağı

Terör örgütü FETÖ'nün haberleşmede kullandığı, 15 Temmuz ihanetine katılan darbecilerin de telefonlarında tespit edilen mesajlaşma uygulaması ByLock için dar gelirli insanlara kurulan oyun deşifre oldu. İnsanların kimlik bilgilerini ele geçiren örgüt, özellikle köylerde yaşayan, dar gelirli insanların üzerine onlarca GSM hattı aldığı ortaya çıktı. FETÖ'nün oyunuyla 2 yıl önce mağdur olduğunu belirten İlhan Yılmaz, "Üzerime 11 hat almışlar ve ByLock kurmuşlar. Emniyet ve hâkimler araştırdı. FETÖ ile hiçbir bağım yok ama adım lekelenmişti. Mahkemede karar çıktı, aklandım" dedi.

BEYNİMDEN VURULDUM

Polatlı'da yaşayan üç çocuk babası İlhan Yılmaz (39), darbeci çetenin GSM oyunuyla Bylock ağına düşürdüğü mağdurlardan yalnızca biri. "Kendi halinde bir işçiydim bir anda hayatım karardı" diyen ve 31 Ekim 2016'da gözaltına alınan Yılmaz, "Ben taşeron bir firmada asgari ücretle çalışıyorum, geçinemediğim için düğünlerde kamera çekimliği gibi ek iş de yapıyorum. Ankaralıyım, çiftçi bir ailenin çocuğuyum. Bu eli kanlı örgütle en küçük bir irtibatım ve geçmişim yok, yedi sülalemin de yok. Ancak 2 yıl önce kendimi emniyette buldum. Savcı, 'Üzerine kayıtlı 11 telefon numarasında ByLock çıktı' deyince beynimden kaynar sular döküldü. 'Mümkün değil' dedim. Ben darbe günü Konya'da düğün çekimindeydim. İki gün nezarethanede kaldım ve sabahlara kadar ağladım. Hâkim ve savcılara 'Her şeyimi araştırın, üzerimdeki bu lekeyi temizleyin' dedim. Hâkim e-devletime baktı, üzerime olan ve orada gözükmesi gereken hatlar çıkmadı. Bunun üzerine beni denetimli serbest bıraktı" şeklinde konuştu.

11 HAT TEK TEK İZLENDİ

Yılmaz'ın avukatı Muhammet Bayram ise örgütün söz konusu programı kullanabilmek için mağdur ettiği onlarca vatandaş olduğunu belirtti. Bayram, "Karşı dava açtık, müvekkilimin kullandığı iddia edilen numaralar için ilgili operatörlerle savcılık kanadıyla irtibata geçtik. 11 hattın bilgi, HTS kaydı imza karşılaştırmalarını istedik. Hatlar müvekkilimin üzerine geçirilmiş, resmi olarak operatör geçmişinde yok. Söz konusu hatlar tek tek izlendi, sinyal takibi yapıldı. Bu şekilde müvekkilimin kullanmadığı, örgütle bağının olmadığı ortaya çıktı. Zaten emniyet ve adliye yoklamalarında müvekkilimin bu hatlar dışında örgütle bir bağı tespit edilmedi. Yaptığımız araştırmalarda FETÖ'nün özellikle eğitimsiz, işçi, dar gelir grubundaki insanları GSM şirketleri, bilgi teknolojileri gibi kurumlardaki üyeleri arac��lığıyla belirlediği, ele geçirdiği kimlik bilgileri üzerine hat açtırıp örgüt programı için kullandığını öğrendik" diye konuştu.

KREDİ ÇEKTİM

Yılmaz'ın üzerine kayıtlı olan hatlardan 1'i kırmızı, 10'u mavi bylock listesinde. Olayı detaylı bir şekilde araştırmaya başlayan emniyet yetkilileri yaptıkları araştırma ve inceleme sonucunda, Yılmaz'ın örgütün GSM kurbanlarından olduğunu belirledi. Yılmaz, "Yemeden içmeden kesildim, üzerimdeki lekeyi temizlemek için bankadan 30 bin TL'lik kredi çektim. Ekmek teknem olan kameramı bile sattım, garip bir işçiyken adını medyadan duyduğum bir ihanetle suçlandım. Devletimin adaletine güveniyorum. Zaten hâkim suçsuzluğuma hükmetti ancak itibarım zedelendi. 2011'de cüzdanım çalınmıştı. Polislere bunu da söyledim belki de o zaman kayıp kimliğimle yaptılar. Yüce Türk adaleti doğru kararı verdi ve aklandım. Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar çıktı, masum olduğum kanıtlandı" dedi.