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yazdı Başkan geldi

Giriş Tarihi: 12.9.2018
Mektup yazdı Başkan geldi
KARDELEN Mahallesi'nde yaşayan Güler ailesinin 8 yaşındaki oğulları Güler, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi 'a bir yazdı. Sünnet olan minik Toprak evlerinin bahçesinde yapacakları sünnet eğlencesine kendi yazdığı mektupla Başkan Yaşar'ı da davet etti. Toprak'ı kırmayan Başkan Yaşar, erkekliğe adım atan minik beyi bu mutlu gününde yalnız bırakmadı. Yaşar, "Bu mektup minik parmaklarla yazılmış, çok özel bir davetti. Toprak'ı kırmak mümkün değildi. Burada onun yanında olmaktan, mutluluğuna ortak olmaktan onur duydum. İnşallah düğününü de birlikte yaparız" dedi.
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Mektup yazdı Başkan geldi
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