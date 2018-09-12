Mektup yazdı Başkan geldi

KARDELEN
Mahallesi'nde yaşayan Güler ailesinin 8 yaşındaki oğulları Toprak
Güler, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar
'a bir mektup
yazdı. Sünnet olan minik Toprak evlerinin bahçesinde yapacakları sünnet eğlencesine kendi yazdığı mektupla Başkan Yaşar'ı da davet etti. Toprak'ı kırmayan Başkan Yaşar, erkekliğe adım atan minik beyi bu mutlu gününde yalnız bırakmadı. Yaşar, "Bu mektup minik parmaklarla yazılmış, çok özel bir davetti. Toprak'ı kırmak mümkün değildi. Burada onun yanında olmaktan, mutluluğuna ortak olmaktan onur duydum. İnşallah düğününü de birlikte yaparız" dedi.