Öldüren ihmal Üst geçitte çalışan işçilerin üzerinde bulunduğu vinç etrafında iddiaya göre herhangi bir tedbir alınmadı. Bu nedenle vinci fark edemeyen sürücü baba ve araçtaki oğlu ile onun arkadaşı kazada can verdi





SAVCI İNCELEME YAPTI

VATANDAŞLARIN ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemelerinin ardından Erkan Ö, Enis Berk Ö. ve Mertcan G.'nin yaşamlarını yitirdiği tespit edildi. Olay yerine gelen savcının incelemelerinin ardından Erkan Özsulu, Enis Berk Özsulu ve Mertcan Gür'ün cansız bedenleri



DOĞUM GÜNÜYDÜ

İDDIAYA göre vinçte çalışanların yol üzerinde herhangi bir uyarı tedbiri almadığı öğrenilirken kazada hayatını kaybeden Mertcan Gür'ün doğum günü olduğu öğrenildi. Törekent'te ikamet eden ölenlerin aileleri Adli Tıp morgu önünde sinir krizleri geçirdi. GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU Olay, Fatih Sultan Mehmet Bulvarında meydana geldi. İstanbul yolu Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Ayaş istikameti Şeker Kavşağı'nda 34 KV 5071 plakalı araç, Şeker Üst Geçidi'nde bakım onarım çalışması yapan 06 U 4980 plakalı vincin sabitleme ayağına çarptı. Çarpma sonucu 34 KV 5071 plakalı araç içerisinde bulunan Erkan Özsulu(50), oğlu Enis Berk Özsulu (21) ve Mertcan Gür(21) olay yerinde yaşamını yitirdi.VATANDAŞLARIN ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemelerinin ardından Erkan Ö, Enis Berk Ö. ve Mertcan G.'nin yaşamlarını yitirdiği tespit edildi. Olay yerine gelen savcının incelemelerinin ardından Erkan Özsulu, Enis Berk Özsulu ve Mertcan Gür'ün cansız bedenleri Ankara Keçiören Adli Tıp morguna kaldırıldı. Öte yandan, üst geçitte çalışma yapan 5 kişi ise ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.İDDIAYA göre vinçte çalışanların yol üzerinde herhangi bir uyarı tedbiri almadığı öğrenilirken kazada hayatını kaybeden Mertcan Gür'ün doğum günü olduğu öğrenildi. Törekent'te ikamet eden ölenlerin aileleri Adli Tıp morgu önünde sinir krizleri geçirdi.