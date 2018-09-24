Hür doğdu yalnız öldü…

BUGÜN NELER OLDU

Türk pilotHür doğdu, hür uçmasına müsaade edilmedi… Bürokrasinin her türlü zorluklar karşısında geleceğe yelken açmak için mücadele etti.Kendi imkanları ile uçak yaptı… Pilot yetiştirdi… Öldüğünde yalnızlığa terk edildi…der gibisiniz… İşte 'O'hayatı;ileçocukları olarakdünyaya geldi.Henüz üç yaşındayken babasının ölümü üzerine küçük yaşlarda zor bir yaşamla karşılaşan, çocukluk dönemlerini akrabalarında geçirmek zorunda kaldı. Yetişkin bir birey haline geldikten sonra gönüllü olarakkatılan, savaşın ardındantarafındanesir kampının kumandanı yapıldı.yılında ise onun pilot olma sevdasını doğuran olay gerçekleşti veseferinde,veşehit olması üzerine adını tarihe yazdıran o önemli kararı aldı.Yaşı küçük olduğundan önce uçak makinistliği yaptı ve ilerleyen dönemlerde uçak makinisti olarakgönderildi.Yaşadığı kaza üzerinedöndü vegirerek tayyareci oldu.künyesiylesenesinde ilk uçuşunu gerçekleştirerekmezun olansenesindecephesine atandı.cephesinde bir uçak düşürerekuçak düşüren ilk pilotuoldu ve burada bir saldırıda yaralanarakesir düştü. Bölgedekiyardımıylayüzerek kaçtı veulaşmayıbaşardı vekatıldı.ilk ve son uçuşunu gerçekleştirensonuculayık görüldü.savaş ganimeti olarak toplanan parçalardan oluşan ve ilkuçağı unvanına sahip olanmodelini üretti. Ancak bu uçağın üretim ve deneme süreci trajikomik olaylara sahne oldu.isimli fabrika bünyesindeuçuşlarını yapan ulaşım araçlarını üretti. Bu uçuşlarilk hava yolları uçuşları sayılmaktadır.sivil uçağı olacakçalışmalarına başladı vegiderekalamadığı lisansıoradan aldı. Pilotluğun yanındabunu geliştirmek adınakurduve ikisi kız toplam on iki öğrenci ileeğitim ve öğretimebaşladı.ilk kadınpilotu olan,buokuldan mezun oldu.kurdu ama kazalar, kaçırılmalar gibisebeplerden dolayı şirket uçuştanmen edildi.geçirdiği birkaza sonucu komaya girenhayata gözleriniyumdu.Hatırlamak, hatırlatmak ve ruhuna fatiha göndermek lazım… Mekânın cennet olsun…