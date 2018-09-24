Hür doğdu yalnız öldü…

Türk pilot Vecihi Hürkuş…
Hür doğdu, hür uçmasına müsaade edilmedi… Bürokrasinin her türlü zorluklar karşısında geleceğe yelken açmak için mücadele etti.
Kendi imkanları ile uçak yaptı… Pilot yetiştirdi… Öldüğünde yalnızlığa terk edildi… 'Nereden nereye'
der gibisiniz… İşte 'O' Vecihi Hürkuş'un
hayatı; Türk havacılık tarihinin önemli ve sembol isimlerinden olan Türk pilot Vecihi Hürkuş, Gümrük Müfettişi Faham Bey
ile Zeliha Niyir Hanım'ın
çocukları olarak Arnavutköy'de
dünyaya geldi.
Henüz üç yaşındayken babasının ölümü üzerine küçük yaşlarda zor bir yaşamla karşılaşan Hürkuş
, çocukluk dönemlerini akrabalarında geçirmek zorunda kaldı. Yetişkin bir birey haline geldikten sonra gönüllü olarak Balkan Harbi'ne
katılan Hürkuş
, savaşın ardından İstanbul Kumandanlığı
tarafından Beykoz'daki
esir kampının kumandanı yapıldı. 1914
yılında ise onun pilot olma sevdasını doğuran olay gerçekleşti ve İstanbul – Kahire
seferinde, Nuri, Sadık
ve Fethi Beylerin
şehit olması üzerine adını tarihe yazdıran o önemli kararı aldı.
Yaşı küçük olduğundan önce uçak makinistliği yaptı ve ilerleyen dönemlerde uçak makinisti olarak Bağdat'a
gönderildi.
Yaşadığı kaza üzerine İstanbul'a
döndü ve Yeşilköy'deki Tayyare Mektebi'ne
girerek tayyareci oldu. Pilot Astsubay
künyesiyle 1916
senesinde ilk uçuşunu gerçekleştirerek
mezun olan Hürkuş, 1917
senesinde Kafkas
cephesine atandı. Kafkas
cephesinde bir uçak düşürerek Türkiye'nin
uçak düşüren ilk pilotu
oldu ve burada bir saldırıda yaralanarak Ruslara
esir düştü. Bölgedeki Azerbaycanlı Türklerin
yardımıyla
yüzerek kaçtı ve İstanbul'a
ulaşmayı
başardı ve Milli Mücadele'ye
katıldı. Milli Mücadele'nin
ilk ve son uçuşunu gerçekleştiren Hürkuş 3 takdirname
sonucu "Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası'na
layık görüldü. 1924 yılında Yunanlılardan
savaş ganimeti olarak toplanan parçalardan oluşan ve ilk Türk
uçağı unvanına sahip olan "Vecihi K-6"
modelini üretti. Ancak bu uçağın üretim ve deneme süreci trajikomik olaylara sahne oldu. TOMTAŞ
isimli fabrika bünyesinde Ankara-Kayseri
uçuşlarını yapan ulaşım araçlarını üretti. Bu uçuşlar Türkiye'nin
ilk hava yolları uçuşları sayılmaktadır. Türk
sivil uçağı olacak Vecihi K-14'ün
çalışmalarına başladı ve 23 Nisan 1931'de Çekoslovakya'ya
giderek Türkiye'den
alamadığı lisansı
oradan aldı. Pilotluğun yanında
bunu geliştirmek adına ilk Türk Sivil Tayyare Mektebi'ni
kurdu
ve ikisi kız toplam on iki öğrenci ile 27 Eylül 1932'de
eğitim ve öğretime
başladı. Türkiye'nin
ilk kadın
pilotu olan, Bedriye Gökmen
bu
okuldan mezun oldu. 26 Kasım 1954'te Hürkuş Havayollarını
kurdu ama kazalar, kaçırılmalar gibi
sebeplerden dolayı şirket uçuştan
men edildi. Ankara'da
geçirdiği bir
kaza sonucu komaya giren Vecihi Hürkuş 16 Temmuz 1969 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastanesi'nde
hayata gözlerini
yumdu.
Hatırlamak, hatırlatmak ve ruhuna fatiha göndermek lazım… Mekânın cennet olsun… Yeni Türkiye'nin gençliği gökyüzünde…