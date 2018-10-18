3.5 yıllık sır ortaya çıktı

Ankara
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için özel ekip kuruldu. Kurulan özel ekip, tozlu raflarda bekleyen dosyaları yeniden açtı. Faili meçhul cinayetleri bir bir inceleyen ekipler, Çankaya'da 19 Ocak
Tutuklanarak cezaevine konuldu2015'de bir evde çıkan yangında can veren Uzay Çebi
'nin ölümünü şüpheli buldu. Bu kapsamda soruşturmaya sil baştan inceleyen cinayet büro polisleri, olayın görgü tanıkları ifadelerini yeniden aldı. Adli Tıp
Kurumu'nca hazırlanan otopsi raporunu yeniden inceledi. Otopsi raporundaki "ölümünün boyun bölgesine basıya bağlı mekanik asfiksi (solunum yollarının tıkanması) sonucu meydana geldiği, canlı olarak yandığının tıbbi delillerinin bulunmadığı anlaşılmıştır" tespitine yoğunlaşan ekipler Çebi'nin cinayete kurban gittiğine dair bulguların güçlendiğine kanaat getirdi. Çebi'nin dolmuş şoförü erkek arkadaşı Fazıl T.'nin cinayeti işlediği şüphesinden yola çıkan dedektifler, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) üzerinden Fazıl T.'nin olay günü gittiği adresleri belirledi. Fazlı T.'nin kullandığı cep telefonu numarası da incelendi. Cinayet günü öncesi ve sonrasında Fazlı T.'nin telefon sinyallerinden yola çıkan polisler PTS kaydından da minibüsün normal güzergâhından çıktığı, farklı adreslere gittiği tespit edildi. Fazıl T., polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. TUTUKLANARAK CEZAEVİNE KONULDU
DEDEKTIFLERIN çalışmaları neticesinde Çebi'nin sevgilisi Fazıl T., tarafından boğularak öldürüldüğü, cinayetin ört pas edilmesi için de evin ateşe verildiği anlaşıldı. Fazıl T., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.