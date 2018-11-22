Yaramazlığı Furkan’ı şampiyon yaptı

BUGÜN NELER OLDU

Avrupa'ndaaltın madalya,'nda da ikincilikleribulunan'na katılarakbunları taçlandırmak istediğiniifade etti.'deki'nda,halter branşında erkeklerkiloda toplamdakiloyaulaşarak altın madalya kazanan, hikayesini anlattı.Haltere'da istemedenbaşladığını ifade eden, "Beden eğitimiöğretmenim 'Yaramaz çocuklar,enerji ve streslerini atsınlar'diyerek halter salonunagöndermişti. Benim hayatımböyle başladı. Yapmayacağımdiye kaçtım, ağladım amahocambeni bırakmadı. 'Sendeışık görüyorum. Sen iyiyerlere geleceksin' dedi.Yaramazlığım beni olimpiyatşampiyonu yaptı" diyekonuştu. Çalışmalarını aralıksızsürdüren başarılı sporcu,'de düzenlenecekolimpiyatlara katılmakistediğini ifade etti.yaşındaki milli halterciailesinin durumunun iyi olmadığını, yaklaşıkyıldır maddi olarak destek verdiğini ifade etti. Babasının geçirdiği ameliyat nedeniyle çalışamadığını belirten genç halterci şöyle konuştu:"Ailemin durumu ortalamanın biraz altında. Babam yaklaşık 1 senedir çalışmıyor. Sıkıntısından dolayı işi bırakmak zorunda kaldı. Annem toptancıda çalışıyor. Ablam kasiyerlik yapıyor. Gelirimiz ortalamanın altında. Ben aileme, başarılarımdan gelenler ve yatan maaşımla katkı verebiliyorum. Yaklaşıksenedir aileme destek veriyorum."halterci, ilk günden bu yana kendisinin en büyük destekçisinin anne ve babası olduğunu açıkladı. "En büyük destek bana onlardan geliyor" diyen milli sporcu, "Her yarışmamdangün önce annemle konuşurum. Konuşmamızdakika ise bunundakikası annemin duasıyla geçer. Annemin ve babamın üzerimde desteği çok. Onların bir tek sözü benim üzerimde çok büyük bir etki bırakıyor" dedi., oğlunun ilk günden bu yana kazandığı tüm madalyalarını bir kutunun içinde sakladığını belirterek, "İlk günden son güne kadar olan tüm madalyaları burada. Miniklerden bugüne kadar olan tüm madalyaları. Koleksiyon olarak tutacağım. Ne zamanevlenip kendi evine gittiğinde onun evine hediye olarak götüreceğim." ifadelerini kullandı.müsabakalarını izleyemediğini ancak dualarıyla sürekli çocuğunun yanında olduğunu ifade eden anne, "Dualarım hep onunla. O yarışmaya başlar başlamaz ben okumaya başlarım. Son başarısında çok ağladım. Arjantin ile Türkiye arasındaki saat farkı olduğu için gecenin ikisinde abisi geldi 'Kalk olimpiyat şampiyonu oğlun var' dedi. Bunu duyunca çok kötü oldum. Sevinç, üzüntü ve burukluk hepsi bir araya geldi"