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Yaramazlığı Furkan’ı şampiyon yaptı

3. Gençlik Olimpiyatları’nın altın madalyalı ismi milli halterci , yaramazlığı nedeniyle haltere yönlendirildiğini, annesinin dualarıyla da olimpiyat şampiyonu olduğunu söyledi

Giriş Tarihi: 22.11.2018
Yaramazlığı Furkan’ı şampiyon yaptı
Avrupa Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda altın madalya, Dünya ve Avrupa Gençler Şampiyonası'nda da ikincilikleri bulunan Muhammed Furkan Özbek, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılarak bunları taçlandırmak istediğini ifade etti. Arjantin'deki 3. Gençlik Olimpiyatları'nda, halter branşında erkekler 69 kiloda toplamda 305 kiloya ulaşarak altın madalya kazanan Muhammed Furkan Özbek, hikayesini anlattı. Haltere 2010'da istemeden başladığını ifade eden Furkan, "Beden eğitimi öğretmenim 'Yaramaz çocuklar, enerji ve streslerini atsınlar' diyerek halter salonuna göndermişti. Benim hayatım böyle başladı. Yapmayacağım diye kaçtım, ağladım ama Gökhan Kuşçuoğlu hocam beni bırakmadı. 'Sende ışık görüyorum. Sen iyi yerlere geleceksin' dedi. Yaramazlığım beni olimpiyat şampiyonu yaptı" diye konuştu. Çalışmalarını aralıksız sürdüren başarılı sporcu, Tokyo'da 2020'de düzenlenecek olimpiyatlara katılmak istediğini ifade etti.

AİLESİNİN DESTEKÇİSİ
17 yaşındaki milli halterci Muhammed Furkan Özbek ailesinin durumunun iyi olmadığını, yaklaşık 4-5 yıldır maddi olarak destek verdiğini ifade etti. Babasının geçirdiği ameliyat nedeniyle çalışamadığını belirten genç halterci şöyle konuştu:"Ailemin durumu ortalamanın biraz altında. Babam yaklaşık 1 senedir çalışmıyor. Sıkıntısından dolayı işi bırakmak zorunda kaldı. Annem toptancıda çalışıyor. Ablam kasiyerlik yapıyor. Gelirimiz ortalamanın altında. Ben aileme, başarılarımdan gelenler ve yatan maaşımla katkı verebiliyorum. Yaklaşık 4-5 senedir aileme destek veriyorum."

EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ AİLESİ
Mıllı halterci Muhammed Furkan Özbek, ilk günden bu yana kendisinin en büyük destekçisinin anne ve babası olduğunu açıkladı. "En büyük destek bana onlardan geliyor" diyen milli sporcu, "Her yarışmamdan 1-2 gün önce annemle konuşurum. Konuşmamız 10 dakika ise bunun 7 dakikası annemin duasıyla geçer. Annemin ve babamın üzerimde desteği çok. Onların bir tek sözü benim üzerimde çok büyük bir etki bırakıyor" dedi.

MADALYALAR BABAYA EMANET
ÜnalÖzbek, oğlunun ilk günden bu yana kazandığı tüm madalyalarını bir kutunun içinde sakladığını belirterek, "İlk günden son güne kadar olan tüm madalyaları burada. Miniklerden bugüne kadar olan tüm madalyaları. Koleksiyon olarak tutacağım. Ne zaman Furkan evlenip kendi evine gittiğinde onun evine hediye olarak götüreceğim." ifadelerini kullandı.

OĞLUNU DUASIZ BIRAKMIYOR
Furkan'ın müsabakalarını izleyemediğini ancak dualarıyla sürekli çocuğunun yanında olduğunu ifade eden anne Firdevs Özbek, "Dualarım hep onunla. O yarışmaya başlar başlamaz ben okumaya başlarım. Son başarısında çok ağladım. Arjantin ile Türkiye arasındaki saat farkı olduğu için gecenin ikisinde abisi geldi 'Kalk olimpiyat şampiyonu oğlun var' dedi. Bunu duyunca çok kötü oldum. Sevinç, üzüntü ve burukluk hepsi bir araya geldi"
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Yaramazlığı Furkan’ı şampiyon yaptı
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