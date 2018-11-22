Yaramazlığı Furkan’ı şampiyon yaptı

Avrupa Yıldızlar Halter Şampiyonası
'nda
altın madalya, Dünya ve Avrupa Gençler Şampiyonası
'nda da ikincilikleri
bulunan Muhammed Furkan Özbek
, 2020 Tokyo Olimpiyatları
'na katılarak
bunları taçlandırmak istediğini
ifade etti. Arjantin
'deki 3. Gençlik Olimpiyatları
'nda,
halter branşında erkekler 69
kiloda toplamda 305
kiloya
ulaşarak altın madalya kazanan Muhammed Furkan Özbek
, hikayesini anlattı.
Haltere 2010
'da istemeden
başladığını ifade eden Furkan
, "Beden eğitimi
öğretmenim 'Yaramaz çocuklar,
enerji ve streslerini atsınlar'
diyerek halter salonuna
göndermişti. Benim hayatım
böyle başladı. Yapmayacağım
diye kaçtım, ağladım ama Gökhan Kuşçuoğlu
hocam
beni bırakmadı. 'Sende
ışık görüyorum. Sen iyi
yerlere geleceksin' dedi.
Yaramazlığım beni olimpiyat
şampiyonu yaptı" diye
konuştu. Çalışmalarını aralıksız
sürdüren başarılı sporcu, Tokyo'da 2020
'de düzenlenecek
olimpiyatlara katılmak
istediğini ifade etti. AİLESİNİN DESTEKÇİSİ 17
yaşındaki milli halterci Muhammed Furkan Özbek
ailesinin durumunun iyi olmadığını, yaklaşık 4-5
yıldır maddi olarak destek verdiğini ifade etti. Babasının geçirdiği ameliyat nedeniyle çalışamadığını belirten genç halterci şöyle konuştu:"Ailemin durumu ortalamanın biraz altında. Babam yaklaşık 1 senedir çalışmıyor. Sıkıntısından dolayı işi bırakmak zorunda kaldı. Annem toptancıda çalışıyor. Ablam kasiyerlik yapıyor. Gelirimiz ortalamanın altında. Ben aileme, başarılarımdan gelenler ve yatan maaşımla katkı verebiliyorum. Yaklaşık 4-5
senedir aileme destek veriyorum." EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ AİLESİ Mıllı
halterci Muhammed Furkan Özbek
, ilk günden bu yana kendisinin en büyük destekçisinin anne ve babası olduğunu açıkladı. "En büyük destek bana onlardan geliyor" diyen milli sporcu, "Her yarışmamdan 1-2
gün önce annemle konuşurum. Konuşmamız 10
dakika ise bunun 7
dakikası annemin duasıyla geçer. Annemin ve babamın üzerimde desteği çok. Onların bir tek sözü benim üzerimde çok büyük bir etki bırakıyor" dedi. MADALYALAR BABAYA EMANET Üna
lÖzbek
, oğlunun ilk günden bu yana kazandığı tüm madalyalarını bir kutunun içinde sakladığını belirterek, "İlk günden son güne kadar olan tüm madalyaları burada. Miniklerden bugüne kadar olan tüm madalyaları. Koleksiyon olarak tutacağım. Ne zaman Furkan
evlenip kendi evine gittiğinde onun evine hediye olarak götüreceğim." ifadelerini kullandı. OĞLUNU DUASIZ BIRAKMIYOR Furkan'ın
müsabakalarını izleyemediğini ancak dualarıyla sürekli çocuğunun yanında olduğunu ifade eden anne Firdevs Özbek
, "Dualarım hep onunla. O yarışmaya başlar başlamaz ben okumaya başlarım. Son başarısında çok ağladım. Arjantin ile Türkiye arasındaki saat farkı olduğu için gecenin ikisinde abisi geldi 'Kalk olimpiyat şampiyonu oğlun var' dedi. Bunu duyunca çok kötü oldum. Sevinç, üzüntü ve burukluk hepsi bir araya geldi"