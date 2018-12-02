Civcivlerin annesi

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Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKDK) aldığı hibe desteğiyle 56 bin civciv kapasiteli çiftlik kuran 30 yaşındaki Hamiyet Kayalı, et verimi yüksek tavuklar besleyip entegre tesislere satıyor. Lise mezunu olan Kayalı aynı zamanda açık öğretimden işletme okuyor. 8 yıllık sigortacılık deneyiminden sonra çiftçiliğe merak salan Kayalı 3.5 yıl önce Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan(TKDK) 1 milyon hibe alarak 56 bin civciv kapasiteli tesis kurdu. Projeyi TKDK'ye sunmadan önce en ince detayına kadar her şeyi düşünerek ve yaparak dosyayı hazırladıklarını anlatan Kayalı, kurumun onayını alınca kümeslerin inşasını yaptıklarını belirtti. Kayalı, "Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun verdiği teşvikleri çevremden duydum. Belli bir yerimiz vardı. O iş için uygun mu değil mi diye araştırdım ve bu projeyi oluşturdum. Daha sonra onaylandı. Kontrolörlerden alınan onaylarla TKDK'dan yaklaşık 1 milyon hibe aldık" ifadelerini kullandı."Civcivlere çocuklarım gibi bakıyorum" diyen Kayalı, "Kuluçkadan çıkar çıkmaz geliyorlar. 'Gel gel' deyince hepsi geliyor. Anneleri zannediyorlar beni. Kümesin başında ilk 15 gün onların başında bekliyorum. İlk 15 gün çok önemli; hastalık ve dezenfekte açısından. Gün içinde 6-7 kez kontrollerimiz devam ediyor. Gece ayrı gündüz ayrı... Yaklaşık 1 yıl içinde 300 bine yakın tavuk yetiştiriyoruz" şeklinde konuştu."Genç kadın girişimci olmanın verdiği avantajdan dolayı en yüksek oran olan yüzde 65 hibenin tamamını kullandım" diyen Kayalı, "Çevremdeki insanlar benim bu işi yapabileceğime, böyle bir paranın verildiğine inanmıyorlar. Çiftliğim var, hayvan yetiştiriciliği yapıyorum diyorum. Gerçekten böyle bir para mı aldın peki nasıl ödeyeceksin diyorlar. Geri ödemeyeceğim, sadece 5 yıl yapma zorunluluğum var ve bende memnunum bu işten daha da büyütmeyi düşünüyorum diyorum" diye konuştu. Hedefinin tesisi büyütmek olduğunu söyleyen Kayalı TKDK'ya tekrar başvurarak yenilenebilir enerji projesine başlayacağını söyledi.